Александр Олешко раскрыл планы на Новый год: «Буду смотреть себя по телевизору»

Актер и телеведущий Александр Олешко с юмором поделился своими планами на грядущие праздники. На 16-й звездной премии Topical Style Awards 2025 артист признался, что новогоднюю ночь намерен провести в компании самого себя — на экране телевизора.
«Буду смотреть себя по телевизору. Очень люблю артиста Сашу Олешко», — заявил актер.
Ранее Олешко вспоминал, как впервые появился на телевидении. Это произошло еще в 1991 году, когда 15-летний студент эстрадно-циркового училища участвовал в массовке новогоднего «Голубого огонька». В тот же вечер на центральном телевидении впервые выступила Татьяна Буланова.