Александр Олешко раскрыл планы на Новый год: «Буду смотреть себя по телевизору»

Ранее Олешко вспоминал, как впервые появился на телевидении. Это произошло еще в 1991 году, когда 15-летний студент эстрадно-циркового училища участвовал в массовке новогоднего «Голубого огонька». В тот же вечер на центральном телевидении впервые выступила Татьяна Буланова.