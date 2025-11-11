Ричмонд
Александр Олешко раскрыл планы на Новый год: «Буду смотреть себя по телевизору»

Актер признался, что новогоднюю ночь проведет в одиночестве
Александр Олешко
Александр Олешко

Актер и телеведущий Александр Олешко с юмором поделился своими планами на грядущие праздники. На 16-й звездной премии Topical Style Awards 2025 артист признался, что новогоднюю ночь намерен провести в компании самого себя — на экране телевизора.

«Буду смотреть себя по телевизору. Очень люблю артиста Сашу Олешко», — заявил актер.

Ранее Олешко вспоминал, как впервые появился на телевидении. Это произошло еще в 1991 году, когда 15-летний студент эстрадно-циркового училища участвовал в массовке новогоднего «Голубого огонька». В тот же вечер на центральном телевидении впервые выступила Татьяна Буланова.