Максим Аверин получил необычный подарок в преддверии 50-летия

26 ноября Максиму Аверину исполнится 50 лет. Незадолго до юбилея актер получил особенный подарок от своего директора Николая Коренева. Об этом сообщает MK.ru.
Уникальный двухтомник под названием «ТЕАТРЪ» стал настоящим сокровищем для актера. Это не просто книга — это своеобразная капсула времени, хранящая самые значимые моменты тридцатилетней карьеры артиста.
В основе издания — коллекция фотографий, каждая из которых запечатлела важные, порой судьбоносные моменты сценической жизни Максима Аверина. Здесь собраны не только кадры со спектаклей, но и атмосфера театров, в которых служил актер.
По словам Николая Коренева, в процессе создания этого подарка были определенные сложности.
«Нужно было находить, оцифровывать, делать цветокоррекцию. И самое главное — много фотографий потеряно. Люди ушли, и вместе с ними исчезли снимки, поэтому собрать все за тридцать лет было непросто», — рассказал директор актера.
Двухтомник стал своеобразным путешествием по жизни артиста, где каждая страница наполнена воспоминаниями, эмоциями и историей творческого пути. Это попытка сохранить неуловимую красоту момента, которая живет только здесь и сейчас — на театральной сцене.
Ранее Максим Аверин раскрыл, какой гонорар он получил за свою первую в жизни роль.