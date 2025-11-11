Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Максим Аверин получил необычный подарок в преддверии 50-летия

Актер стал обладателем уникального двухтомника с историей своей карьеры
Максим Аверин
Максим АверинИсточник: Алексей Молчановский

26 ноября Максиму Аверину исполнится 50 лет. Незадолго до юбилея актер получил особенный подарок от своего директора Николая Коренева. Об этом сообщает MK.ru.

Уникальный двухтомник под названием «ТЕАТРЪ» стал настоящим сокровищем для актера. Это не просто книга — это своеобразная капсула времени, хранящая самые значимые моменты тридцатилетней карьеры артиста.

В основе издания — коллекция фотографий, каждая из которых запечатлела важные, порой судьбоносные моменты сценической жизни Максима Аверина. Здесь собраны не только кадры со спектаклей, но и атмосфера театров, в которых служил актер.

По словам Николая Коренева, в процессе создания этого подарка были определенные сложности.

«Нужно было находить, оцифровывать, делать цветокоррекцию. И самое главное — много фотографий потеряно. Люди ушли, и вместе с ними исчезли снимки, поэтому собрать все за тридцать лет было непросто», — рассказал директор актера.

Двухтомник стал своеобразным путешествием по жизни артиста, где каждая страница наполнена воспоминаниями, эмоциями и историей творческого пути. Это попытка сохранить неуловимую красоту момента, которая живет только здесь и сейчас — на театральной сцене.

Ранее Максим Аверин раскрыл, какой гонорар он получил за свою первую в жизни роль.