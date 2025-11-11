Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Сахафильм» снимает картину по рассказу Лескова

Картина получила название «На краю света»
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Кинокомпания «Сахафильм» реализует сразу несколько новых проектов, среди которых — фильм по рассказу Николая Лескова и первый анимационный фильм по мотивам якутского героического эпоса «Олонхо». Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель студии Алексей Егоров.

«Сейчас у нас в производстве три проекта. Первый — фильм Эдуарда Новикова “На краю света” по рассказу Николая Лескова, это и фестивальная, и зрительская работа, с сильной человеческой темой. Еще один проект — картина “Бегу и буду”, ориентированная на регионального зрителя, а также социальная драма о мошенничестве, находящаяся на стадии постпродакшна», — отметил Егоров.

Он также рассказал, что студия работает над анимационным фильмом по мотивам якутского эпоса «Олонхо».

«Мы разрабатываем анимационный фильм по мотивам якутского эпоса “Олонхо” вместе с нашим коллегой Петром Хики. Это будет большая история с национальным характером, интересная не только в республике, но и по всей стране», — отметил руководитель «Сахафильма».

Егоров добавил, что студия сотрудничает с Беларусью и Китаем — в разработке находятся семейная музыкальная комедия и проект о молодом блогере, отправляющемся в самую холодную точку планеты.