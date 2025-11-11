«Сахафильм» снимает картину по рассказу Лескова

«Сейчас у нас в производстве три проекта. Первый — фильм Эдуарда Новикова “На краю света” по рассказу Николая Лескова, это и фестивальная, и зрительская работа, с сильной человеческой темой. Еще один проект — картина “Бегу и буду”, ориентированная на регионального зрителя, а также социальная драма о мошенничестве, находящаяся на стадии постпродакшна», — отметил Егоров.