Дочь Анастасии Заворотнюк улетела из России с мужем и маленьким сыном

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, модель Анна Заворотнюк, улетела из России. Об этом блогер сообщила на своей странице в социальной сети.
Вместе с мужем Тимуром Исмаиловым и новорожденным сыном Марселем Анна вернулась в Дубай после семимесячного пребывания в России. Модель отметила, что это первое путешествие семьи после рождения ребенка в апреле 2025 года.
Анна познакомилась с супругом во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад, а предложение руки и сердца получила в 2021 году. Перед переездом в ОАЭ пара официально зарегистрировала брак.
Заворотнюк-младшая подчеркивала, что переезд был связан исключительно с работой мужа и добавила, что не собирается навсегда покидать Россию.