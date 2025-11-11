Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Анастасии Заворотнюк улетела из России с мужем и маленьким сыном

Анна Заворотнюк вернулась в Дубай спустя семь месяцев после рождения сына
Анна Заворотнюк, фото: соцсети
Анна Заворотнюк, фото: соцсети

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, модель Анна Заворотнюк, улетела из России. Об этом блогер сообщила на своей странице в социальной сети.

Вместе с мужем Тимуром Исмаиловым и новорожденным сыном Марселем Анна вернулась в Дубай после семимесячного пребывания в России. Модель отметила, что это первое путешествие семьи после рождения ребенка в апреле 2025 года.

Анна познакомилась с супругом во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад, а предложение руки и сердца получила в 2021 году. Перед переездом в ОАЭ пара официально зарегистрировала брак.

Заворотнюк-младшая подчеркивала, что переезд был связан исключительно с работой мужа и добавила, что не собирается навсегда покидать Россию.