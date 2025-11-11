Деми Мур посетила премьеру второго сезона сериала «Лэндмен», в котором она сыграла одну из главных ролей. Презентация прошла в Нью-Йорке. На мероприятии 63-летняя актриса появилась в фиолетовом твидовом мини-платье с короткими рукавами и черных сапогах на плоской подошве.