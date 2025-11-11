Ричмонд
63-летняя Деми Мур в мини-платье вышла в свет со своей собакой

Актриса презентовала вторую часть сериала «Лэндмен»
Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media

Деми Мур посетила премьеру второго сезона сериала «Лэндмен», в котором она сыграла одну из главных ролей. Презентация прошла в Нью-Йорке. На мероприятии 63-летняя актриса появилась в фиолетовом твидовом мини-платье с короткими рукавами и черных сапогах на плоской подошве.

Звезда фильма «Стриптиз» распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж. Мур вышла в свет со своей любимой собакой породы чихуахуа по кличке Пилаф.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media

В конце октября Мур посетила фестиваль The 2025 New Yorker, куда она тоже пришла с Пилаф. Звезда говорила, что не считает своего четвероного друга аксессуаром.

«На самом деле это я ее аксессуар», — отмечала она в одном из интервью.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media

Недавно Деми Мур вышла в свет в топе с открытыми плечами. Она пришла на церемонию вручения премии Glamour «Женщина года — 2025».

Премия Glamour «Женщина года» ежегодно чествует женщин, добившихся больших успехов в креативных индустриях, науке, образовании и спорте. В 2025 году женщиной года во всем мире признали Деми Мур.