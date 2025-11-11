Роспатент зарегистрировал в России товарный знак «Москва слезам не верит», он действует до 2033 года. Заявку в ведомство подали в 2023 году — заявителем указан продюсер Эдуард Ратников, организовавший в том же году в театре «Одеон» первый гастрономический мюзикл с таким названием, сообщает Life.ru.
Изначально Роспатент отказал в регистрации, ссылаясь на то, что словесные элементы совпадают с названием советского фильма киностудии «Мосфильм». Однако Ратников оспорил это решение, и ведомство пересмотрело позицию: знак зарегистрирован по несколько сокращенному перечню услуг сроком до 2033 года.
«Возражения содержали объемный набор доводов, включая указание на то, что словосочетание “Москва слезам не верит” было известно задолго до выхода фильма, еще в Московском княжестве», — рассказала РИА «Новости» генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.
На решение суда/коллегии повлияли возражения, что «Мосфильм» не оказывает значительную часть услуг, включенных в заявку. В результате охрана товарного знака распространяется на те виды деятельности, которые не осуществляет киностудия.
Под брендом «Москва слезам не верит» теперь разрешено производство фильмов и подкастов, постановка театральных представлений и гастрономических мюзиклов, бронирование билетов на зрелищные мероприятия, монтаж видеозаписей, организация концертов и развлекательных событий.