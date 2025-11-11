Роспатент зарегистрировал в России товарный знак «Москва слезам не верит», он действует до 2033 года. Заявку в ведомство подали в 2023 году — заявителем указан продюсер Эдуард Ратников, организовавший в том же году в театре «Одеон» первый гастрономический мюзикл с таким названием, сообщает Life.ru.