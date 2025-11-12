Ричмонд
От Буратино до Паттинсона и «Сайлент Хилла»: какие киноновинки представят на Фандом Фесте

Рассказываем про эксклюзивные материалы, встречи и презентации, которыми будет удивлять программа фестиваля поп-культуры «Фандом Фест 2025»
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Фандом Фест 2024
Фандом Фест 2024

22–23 ноября в Москве в пространстве Main Stage пройдет второй Фандом Фест — масштабное событие, объединяющее фанатов кино, комиксов, видеоигр, косплея, аниме и других ветвей поп-культуры.

В рамках события пройдут концерты k-pop исполнителей, дискуссии, лекции, автограф-сессии, открытые встречи и конкурс косплея. Кроме того, на Фандом Фесте состоятся презентации громких и ожидаемых киноновинок.

Марк-Малик Мурашкин и Евгений Ткачук в фильме «Волчок»
Марк-Малик Мурашкин и Евгений Ткачук в фильме «Волчок»

Так, например, Даниил Воробьев, Евгений Ткачук и Марк-Малик Мурашкин представят приключенческий фильм «Волчок»: актеры покажут уникальные материалы, поделятся историями о съемках, а таже раздадут автографы и сфотографируются со всеми желающими. Такую же насыщенную встречу с гостями фестиваля проведут Юрий Колокольников и Федор Федотов, которые расскажут о своей работе над картиной «Левша».

Одну из первых премьер 2026 года — обновленную сказку «Буратино» — гостям Фандом Феста презентуют Виталия Корниенко, исполнившая роль деревянного мальчика, и Степан Белозеров, сыгравший Пьеро, а также сценарист картины Андрей Золотарев.

Фанаты сериала «Вампиры средней полосы», третий сезон которого уже стартовал, смогут пообщаться с создателями хита про смоленских кровососов — актерами Тимофеем Кочневым, Марией Лисовой и Ольгой Медынич, а также с режиссером и шоураннером Алексеем Акимовым.

Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон в фильме «Умри, моя любовь»
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон в фильме «Умри, моя любовь»

Одним из самых необычных мероприятий программы станет презентация драматического триллера «Умри, моя любовь»: каннскую новинку представят актеры дубляжа Александр Гаврилин и Наталья Грачева — официальные голоса Роберта Паттинсона и Дженнифер Лоуренс в российском прокате. А актер дубляжа Ислам Ганджаев раскроет подробности хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл» — новой части франшизы, основанной на культовой видеоигре.

Кроме того, на Фандом Фесте состоятся презентации фильмов «Черный шелк», «Чебурашка 2», «Смешарики. Сквозь вселенные», «Морозко» и «Твое сердце будет разбито», а также пройдет премьера аниме «Стометровка» с Дмитрием Чеботаревым, подарившим свой голос одному из главных героев.