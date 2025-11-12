От Буратино до Паттинсона и «Сайлент Хилла»: какие киноновинки представят на Фандом Фесте

Так, например, Даниил Воробьев, Евгений Ткачук и Марк-Малик Мурашкин представят приключенческий фильм «Волчок»: актеры покажут уникальные материалы, поделятся историями о съемках, а таже раздадут автографы и сфотографируются со всеми желающими. Такую же насыщенную встречу с гостями фестиваля проведут Юрий Колокольников и Федор Федотов, которые расскажут о своей работе над картиной «Левша».