Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Вдовец Людмилы Гурченко развеял миф, что актриса удалила ребра ради стройной талии

Продюсер Сенин опроверг миф об удалении ребер у Гурченко
Людмила Гурченко
Людмила ГурченкоИсточник: Legion-Media.ru

Продюсер Сергей Сенин в беседе с NEWS.ru опроверг слухи, что Людмила Гурченко удалила ребра ради тонкой талии.

Вдовец актрисы уверен, что данные слухи распространялись из-за зависти к стройным формам знаменитости. Он заявил, что артистка была генетически предрасположена к худобе.

«Так бывает. Кто-то уникально пишет стихи, кто-то уникально сочиняет музыку. А ей, помимо уникальных талантов актерских и писательских, был дан уникальный божий дар такой потрясающей формы», — поделился продюсер.

Мужчина добавил, что звезда с юмором относилась к слухам об удалении ребер.

«Она же говорила: “Хотите — пощупайте!” И там пересчитали, все на месте», — рассказал Сенин.

Ранее Светлана Дружинина рассказала о дружбе с Людмилой Гурченко.