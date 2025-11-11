Вдовец Людмилы Гурченко развеял миф, что актриса удалила ребра ради стройной талии

Продюсер Сергей Сенин в беседе с NEWS.ru опроверг слухи, что Людмила Гурченко удалила ребра ради тонкой талии.
Вдовец актрисы уверен, что данные слухи распространялись из-за зависти к стройным формам знаменитости. Он заявил, что артистка была генетически предрасположена к худобе.
«Так бывает. Кто-то уникально пишет стихи, кто-то уникально сочиняет музыку. А ей, помимо уникальных талантов актерских и писательских, был дан уникальный божий дар такой потрясающей формы», — поделился продюсер.
Мужчина добавил, что звезда с юмором относилась к слухам об удалении ребер.
«Она же говорила: “Хотите — пощупайте!” И там пересчитали, все на месте», — рассказал Сенин.
