Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Не только «Субстанция»: 5 ролей, благодаря которым Деми Мур вошла в историю Голливуда

Ее часто вспоминают как секс-символ 90-х, звезду глянца и героиню скандалов, но за всем этим нередко забывают о главном — Деми Мур всегда была сильной, тонкой и талантливой актрисой
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Деми Мур в фильме Субстанция
Деми Мур в фильме «Субстанция»

После премьеры провокационной «Субстанции» Деми Мур вновь оказалась в центре внимания. Публика вспомнила, насколько убедительно она умеет демонстрировать на экране внутренние конфликты и боль. Но путь к этому признанию начался задолго до 2024 года. Собрали пять фильмов, где Деми Мур раскрылась по-настоящему — не как звезда, а как драматическая актриса с настоящим диапазоном.

«Привидение»

Деми Мур и Патрик Суэйзи в фильме Привидение
Деми Мур и Патрик Суэйзи в фильме «Привидение»

Этот фильм стал не просто хитом, он превратился в культурный символ эпохи. Роль Молли, потерявшей возлюбленного (его сыграл Патрик Суэйзи), принесла Деми Мур мировую славу и первую номинацию на «Золотой глобус».

Главная сцена за гончарным кругом вошла в историю кино, но именно в ней чувствуется сила актрисы: без слов, только через взгляд и движение она передает боль, любовь и утрату. Мур создала образ женщины, которая не смиряется, а продолжает любить по ту сторону жизни.

Фильм стал одним из самых кассовых проектов десятилетия, а сама актриса — одной из самых востребованных звезд Голливуда. Однако «Привидение» — не просто мелодрама, это кино о вере, верности и о том, как хрупкость может быть сильнее смерти.

«Несколько хороших парней»

Деми Мур в фильме Несколько хороших парней
Деми Мур в фильме «Несколько хороших парней»

Через два года после «Привидения» Деми Мур доказала, что способна играть не только романтические роли. В судебной драме Роба Райнера она предстала в образе офицера ВМС США ДжоЭнн Гэллоуэй — женщины, которая не боится быть умнее, честнее и тверже своих коллег-мужчин.

Фильм «Несколько хороших парней» стал классикой американского кинематографа, а Мур — одной из первых актрис Голливуда, которая сыграла сильную женщину в армейской форме и не потеряла при этом человечности. Роль ДжоЭнн Гэллоуэй часто называют переломной: она разрушила стереотип о женщине на вторых ролях и показала, что актриса может быть равным партнером самым мощным мужским персонажам.

«Непристойное предложение»

Вуди Харрельсон и Деми Мур в фильме Непристойное предложение
Вуди Харрельсон и Деми Мур в фильме «Непристойное предложение»Источник: Rex / Fotodom.ru

Мелодрама «Непристойное предложение» Эдриана Лайна вызвала бурю споров и стала одним из самых обсуждаемых фильмов 90-х. История о молодой паре (Деми Мур и Вуди Харрельсон), которая соглашается на предложение миллиардера (Роберт Редфорд): жена должна провести ночь с мужчиной за миллион долларов, выглядела как провокация, но на деле оказалась психологическим экспериментом о морали и цене любви.

Деми Мур сумела сделать героиню не жертвой, а женщиной, которая мучительно ищет правильное решение. Ее игра — тонкая, нервная, живая — спасла фильм от превращения в пошлую историю. Именно благодаря ей зрители сочувствовали персонажу, а не осуждали его.

«Солдат Джейн» 

Деми Мур в фильме Солдат Джейн
Деми Мур в фильме «Солдат Джейн»

Этот фильм стал для Мур личным вызовом. Ради роли лейтенанта Джордан О’Нилл — первой женщины, решившей пройти элитную военную подготовку ВМС США, — актриса побрила голову налысо и прошла настоящий курс физической подготовки.

Режиссер Ридли Скотт создавал историю о женской решимости и предубеждениях, и Мур идеально справилась с этой задачей. Ее героиня не стремится доказать, что женщина не хуже мужчины, она просто делает то, что считает правильным.

Фильм «Солдат Джейн» не стал рекордсменом по кассовым сборам, но вошел в историю как символ женской силы и воли. Многие современные актрисы — от Шарлиз Терон до Виолы Дэвис — позже называли Мур одной из тех, кто открыл дорогу для женских образов без компромиссов.

«Если бы эти стены могли говорить» 

Деми Мур в фильме Если бы эти стены могли говорить
Деми Мур в фильме «Если бы эти стены могли говорить»

Одна из самых недооцененных работ актрисы — теледрама, состоящая из трех новелл, объединенных темой женских судеб и права на выбор. В первой истории Мур сыграла вдову 50-х годов, которая сталкивается с беременностью и невозможностью получить медицинскую помощь.

Фильм «Если бы эти стены могли говорить» стал настоящим откровением. Деми Мур не просто сыграла боль и отчаяние, она показала внутреннюю борьбу женщины в обществе, где ее голос ничего не значит. За эту роль актриса получила номинацию на «Золотой глобус» и признание критиков, назвавших ее игру «одной из самых честных в карьере».