Фильм «Если бы эти стены могли говорить» стал настоящим откровением. Деми Мур не просто сыграла боль и отчаяние, она показала внутреннюю борьбу женщины в обществе, где ее голос ничего не значит. За эту роль актриса получила номинацию на «Золотой глобус» и признание критиков, назвавших ее игру «одной из самых честных в карьере».