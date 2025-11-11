Вдова и сын пришли на открытие памятника Ширвиндту на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище в Москве состоялась церемония открытия памятника народному артисту России Александру Ширвиндту, скончавшемуся в 2024 году. В мероприятии приняли участие вдова актера Наталья Белоусова, его сын Михаил, а также коллеги по театру и кинематографу, сообщает Life.ru.
«Открыли вчера памятник папе на Новодевичьем кладбище. Полтора года над ним трудился замечательный скульптор Андрей Налич. И нам, и друзьям он очень нравится», — написал Михаил Ширвиндт в своем блоге.
Вдова артиста отметила, что трехсторонняя стела из зеленого мрамора с инкрустацией из нержавеющей стали соответствует вкусу Ширвиндта-старшего, который оценил бы ее словом «нормально» — своей высшей похвалой. В памятнике предусмотрена специальная ниша, где размещены личные вещи актера, включая фрагмент сцены и реквизит из его последнего спектакля.
Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года. В Москве решили установить мемориальную доску в честь народного артиста РСФСР. Мэр Сергей Собянин отмечал, что это решение было принято на заседании президиума правительства столицы. Планируется, что памятный знак будет размещен до конца 2025 года на фасаде дома № 1/15 корпус А на Котельнической набережной, где проживал Александр Ширвиндт.