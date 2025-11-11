Вдова и сын пришли на открытие памятника Ширвиндту на Новодевичьем кладбище

Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года. В Москве решили установить мемориальную доску в честь народного артиста РСФСР. Мэр Сергей Собянин отмечал, что это решение было принято на заседании президиума правительства столицы. Планируется, что памятный знак будет размещен до конца 2025 года на фасаде дома № 1/15 корпус А на Котельнической набережной, где проживал Александр Ширвиндт.