В 2016 году актер снял документальный фильм «До потопа», в котором он путешествовал по планете, показывая последствия глобального потепления. В том же году он получил премию «Оскар» за «Выжившего» и в своей речи обратился не к коллегам, а к человечеству: «Климат меняется. И это самая главная угроза для нас сейчас. И мы должны собраться и вместе работать над этим».