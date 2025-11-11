Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Леонардо ДиКаприо — 51: интересные факты о человеке, который изменил Голливуд

Он стал символом целой эпохи. Леонардо ДиКаприо не просто актер, он феномен. Талант, принципиальность и способность растворяться в образах сделали его кумиром миллионов
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru

Карьера Леонардо ДиКаприо — это череда смелых выборов, отказов от сиюминутной славы и постоянного поиска. Он никогда не шел по легкому пути: вместо голливудского глянца он выбирал роли с надломом, болью и сложной психологией. И, кажется, именно это сделало его не просто звездой, а частью истории мирового кино. В день его рождения рассказываем про интересные факты из жизни актера.

Имя актеру придумала мама под впечатлением от да Винчи

Леонардо Вильгельм ДиКаприо родился 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе. Имя он получил благодаря художнику эпохи Возрождения. Его мать рассказывала, что однажды, будучи беременной, она остановилась перед картиной Леонардо да Винчи во флорентийском музее — и в этот момент малыш впервые пошевелился. Тогда она решила: если родится мальчик, назовет его в честь гения.

Леонардо ДиКаприо со своим отцом Джорджем и мачехой
Леонардо ДиКаприо со своим отцом Джорджем и мачехойИсточник: Rex / Fotodom.ru

Фамилию актер унаследовал от отца — Джорджа ДиКаприо, художника и издателя андерграундных комиксов. Родители развелись, когда Лео был совсем ребенком, но отец остался важной фигурой в его жизни. Позже ДиКаприо признавался, что именно он привил ему вкус к искусству и независимому мышлению.

Интересный факт: у ДиКаприо русские корни по материнской линии. Его бабушка, Елена Смирнова, родилась в России, а позже эмигрировала в Германию. Сам актер не раз с теплом вспоминал о ней и говорил, что именно бабушка научила его стойкости и дисциплине. 

Первые шаги: от рекламы до сериалов

Леонардо ДиКаприо в рекламе жвачки Bubble Yum
Леонардо ДиКаприо в рекламе жвачки Bubble Yum

Будущий лауреат «Оскара» начинал свой профессиональный путь, как и многие, со съемок в рекламе. Его можно увидеть в рекламе жевательной резинки, молока и автомобилей. Первые актерские пробы Лео проходил еще в пять лет, но активно сниматься стал ближе к 14 годам.

В конце 80-х он появился в сериалах «Санта-Барбара» и «Родители», а позже — в ситкоме «Проблемы роста», где актер сыграл трудного подростка. Уже тогда критики отмечали его харизму и естественность перед камерой. Но настоящий прорыв случился, когда ДиКаприо пригласили в фильм «Что гложет Гилберта Грейпа?».

Первая номинация на «Оскар» в 19 лет

Леонардо ДиКаприо в фильме Что гложет Гилберта Грейпа
Леонардо ДиКаприо в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа?»

В 1993 году ДиКаприо исполнил роль умственно отсталого подростка Арни в драме «Что гложет Гилберта Грейпа?», где его партнером стал молодой Джонни Депп. Лео не просто справился, он поразил всех. За эту работу он получил первую номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус».

Режиссер Лассе Халльстрем вспоминал: ДиКаприо настолько вжился в роль, что многие члены съемочной группы поначалу думали, будто он действительно страдает нарушением развития. С тех пор актер стал известен как мастер перевоплощения и человек, который никогда не работает вполсилы.

После «Титаника» он мог стать лицом блокбастеров, но выбрал другое

Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо в фильме Титаник
Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо в фильме «Титаник»

Слава обрушилась на ДиКаприо в 1997 году, когда Джеймс Кэмерон выпустил «Титаник». Фильм стал культурным феноменом, а Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет — самой популярной экранной парой десятилетия. Но, вопреки ожиданиям, актер не стал эксплуатировать образ романтического героя.

Он отказался от множества предложений, включая роли в супергеройских фильмах, и сосредоточился на работе с великими режиссерами: Мартином Скорсезе, Ридли Скоттом, Стивеном Спилбергом. Это решение сделало его карьеру одной из самых уважаемых в Голливуде.

Скорсезе — его киноотец

Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо на съемках фильма Авиатор
Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо на съемках фильма «Авиатор»

Сотрудничество ДиКаприо с Мартином Скорсезе началось в 2002 году с «Банд Нью-Йорка». С тех пор они сняли вместе шесть фильмов, включая «Авиатора», «Отступников», «Остров проклятых» и «Волка с Уолл-стрит».

В 2023 году режиссер вновь пригласил ДиКаприо — на этот раз в «Убийц цветочной луны», где актер сыграл одну из самых сложных ролей в своей карьере. Их союз стал примером того, как актер и режиссер могут развивать друг друга, сохраняя баланс между искусством и коммерческим успехом.

Лили Гладстоун и Леонардо ДиКаприо в фильме Убийцы цветочной луны
Лили Гладстоун и Леонардо ДиКаприо в фильме «Убийцы цветочной луны»

Он всерьез борется за экологию

ДиКаприо — один из самых деятельных экоактивистов в мире. В 1998 году он основал Leonardo DiCaprio Foundation, занимающийся защитой дикой природы и борьбой с изменением климата. Он жертвует миллионы долларов на спасение редких видов животных, поддержку океанов и переход на чистую энергию.

В 2016 году актер снял документальный фильм «До потопа», в котором он путешествовал по планете, показывая последствия глобального потепления. В том же году он получил премию «Оскар» за «Выжившего» и в своей речи обратился не к коллегам, а к человечеству: «Климат меняется. И это самая главная угроза для нас сейчас. И мы должны собраться и вместе работать над этим».

Кадр из фильма До потопа
Кадр из фильма «До потопа»

«Оскар», который все ждали два десятилетия

Несмотря на десятки сильных ролей, ДиКаприо получил премию «Оскар» только в 2016 году — за фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший». Ради роли охотника Хью Гласса он снимался в экстремальных условиях, ел сырое мясо, ночевал на снегу и переходил холодные реки вброд.

Награда стала не просто признанием таланта, а символом упорства. Интернет даже породил мемы о его вечном ожидании «Оскара», но сам Лео относился к этому с иронией. 

Леонардо ДиКаприо в фильме Выживший
Леонардо ДиКаприо в фильме «Выживший»

Он все еще холостяк, но не одинок

Личная жизнь Леонардо ДиКаприо всегда привлекала внимание таблоидов. Он встречался с самыми известными моделями мира — от Жизель Бюндхен и Бар Рафаэли до Камилы Морроне. Однако актер так до сих пор и не женился. Несмотря на постоянные домыслы, ДиКаприо всегда избегает обсуждения личного. Его приоритеты остаются прежними: искусство, природа и друзья, среди которых по-прежнему Тоби Магуайр и Кейт Уинслет.

Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет
Леонардо ДиКаприо и Кейт УинслетИсточник: Legion-Media

Он никогда не перестает учиться

Даже после тридцати лет работы в кино ДиКаприо продолжает искать новые вызовы. Он тщательно готовится к каждой роли: изучает архивы, проходит физическую и психологическую подготовку. Для работы в «Выжившем» он тренировался с экспертами по выживанию, для съемок в «Авиаторе» изучал дневники Говарда Хьюза, а для роли в «Великом Гэтсби» читал письма Фицджеральда и его жены.

Именно это упорство и делает его уникальным. Лео не просто играет, он проживает каждую историю. И пока другие звезды стремятся к славе, он ищет смысл.

Леонардо ДиКаприо в фильме Великий Гэтсби
Леонардо ДиКаприо в фильме «Великий Гэтсби»

В самолете, летевшем в Россию, он едва не погиб

Любовь ДиКаприо к России проявилась не только в семейных корнях, но и в поступках. В 2010 году он прилетел в Санкт-Петербург на Международный форум по защите тигров, организованный Владимиром Путиным. Но добраться до России оказалось для Лео целым испытанием.

Актер пережил аварийную ситуацию в самолете: во время полета один из двигателей загорелся. Самолет вынужденно совершил аварийную посадку. Несмотря на шок, ДиКаприо не отказался от поездки. Он сел на другой рейс и все же прилетел в Санкт-Петербург. Позже Путин назвал его «настоящим мужчиной» за настойчивость.