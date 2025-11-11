Карьера Леонардо ДиКаприо — это череда смелых выборов, отказов от сиюминутной славы и постоянного поиска. Он никогда не шел по легкому пути: вместо голливудского глянца он выбирал роли с надломом, болью и сложной психологией. И, кажется, именно это сделало его не просто звездой, а частью истории мирового кино. В день его рождения рассказываем про интересные факты из жизни актера.
Имя актеру придумала мама под впечатлением от да Винчи
Леонардо Вильгельм ДиКаприо родился 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе. Имя он получил благодаря художнику эпохи Возрождения. Его мать рассказывала, что однажды, будучи беременной, она остановилась перед картиной Леонардо да Винчи во флорентийском музее — и в этот момент малыш впервые пошевелился. Тогда она решила: если родится мальчик, назовет его в честь гения.
Фамилию актер унаследовал от отца — Джорджа ДиКаприо, художника и издателя андерграундных комиксов. Родители развелись, когда Лео был совсем ребенком, но отец остался важной фигурой в его жизни. Позже ДиКаприо признавался, что именно он привил ему вкус к искусству и независимому мышлению.
Интересный факт: у ДиКаприо русские корни по материнской линии. Его бабушка, Елена Смирнова, родилась в России, а позже эмигрировала в Германию. Сам актер не раз с теплом вспоминал о ней и говорил, что именно бабушка научила его стойкости и дисциплине.
Первые шаги: от рекламы до сериалов
Будущий лауреат «Оскара» начинал свой профессиональный путь, как и многие, со съемок в рекламе. Его можно увидеть в рекламе жевательной резинки, молока и автомобилей. Первые актерские пробы Лео проходил еще в пять лет, но активно сниматься стал ближе к 14 годам.
В конце 80-х он появился в сериалах «Санта-Барбара» и «Родители», а позже — в ситкоме «Проблемы роста», где актер сыграл трудного подростка. Уже тогда критики отмечали его харизму и естественность перед камерой. Но настоящий прорыв случился, когда ДиКаприо пригласили в фильм «Что гложет Гилберта Грейпа?».
Первая номинация на «Оскар» в 19 лет
В 1993 году ДиКаприо исполнил роль умственно отсталого подростка Арни в драме «Что гложет Гилберта Грейпа?», где его партнером стал молодой Джонни Депп. Лео не просто справился, он поразил всех. За эту работу он получил первую номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус».
Режиссер Лассе Халльстрем вспоминал: ДиКаприо настолько вжился в роль, что многие члены съемочной группы поначалу думали, будто он действительно страдает нарушением развития. С тех пор актер стал известен как мастер перевоплощения и человек, который никогда не работает вполсилы.
После «Титаника» он мог стать лицом блокбастеров, но выбрал другое
Слава обрушилась на ДиКаприо в 1997 году, когда Джеймс Кэмерон выпустил «Титаник». Фильм стал культурным феноменом, а Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет — самой популярной экранной парой десятилетия. Но, вопреки ожиданиям, актер не стал эксплуатировать образ романтического героя.
Он отказался от множества предложений, включая роли в супергеройских фильмах, и сосредоточился на работе с великими режиссерами: Мартином Скорсезе, Ридли Скоттом, Стивеном Спилбергом. Это решение сделало его карьеру одной из самых уважаемых в Голливуде.
Скорсезе — его киноотец
Сотрудничество ДиКаприо с Мартином Скорсезе началось в 2002 году с «Банд Нью-Йорка». С тех пор они сняли вместе шесть фильмов, включая «Авиатора», «Отступников», «Остров проклятых» и «Волка с Уолл-стрит».
В 2023 году режиссер вновь пригласил ДиКаприо — на этот раз в «Убийц цветочной луны», где актер сыграл одну из самых сложных ролей в своей карьере. Их союз стал примером того, как актер и режиссер могут развивать друг друга, сохраняя баланс между искусством и коммерческим успехом.
Он всерьез борется за экологию
ДиКаприо — один из самых деятельных экоактивистов в мире. В 1998 году он основал Leonardo DiCaprio Foundation, занимающийся защитой дикой природы и борьбой с изменением климата. Он жертвует миллионы долларов на спасение редких видов животных, поддержку океанов и переход на чистую энергию.
В 2016 году актер снял документальный фильм «До потопа», в котором он путешествовал по планете, показывая последствия глобального потепления. В том же году он получил премию «Оскар» за «Выжившего» и в своей речи обратился не к коллегам, а к человечеству: «Климат меняется. И это самая главная угроза для нас сейчас. И мы должны собраться и вместе работать над этим».
«Оскар», который все ждали два десятилетия
Несмотря на десятки сильных ролей, ДиКаприо получил премию «Оскар» только в 2016 году — за фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший». Ради роли охотника Хью Гласса он снимался в экстремальных условиях, ел сырое мясо, ночевал на снегу и переходил холодные реки вброд.
Награда стала не просто признанием таланта, а символом упорства. Интернет даже породил мемы о его вечном ожидании «Оскара», но сам Лео относился к этому с иронией.
Он все еще холостяк, но не одинок
Личная жизнь Леонардо ДиКаприо всегда привлекала внимание таблоидов. Он встречался с самыми известными моделями мира — от Жизель Бюндхен и Бар Рафаэли до Камилы Морроне. Однако актер так до сих пор и не женился. Несмотря на постоянные домыслы, ДиКаприо всегда избегает обсуждения личного. Его приоритеты остаются прежними: искусство, природа и друзья, среди которых по-прежнему Тоби Магуайр и Кейт Уинслет.
Он никогда не перестает учиться
Даже после тридцати лет работы в кино ДиКаприо продолжает искать новые вызовы. Он тщательно готовится к каждой роли: изучает архивы, проходит физическую и психологическую подготовку. Для работы в «Выжившем» он тренировался с экспертами по выживанию, для съемок в «Авиаторе» изучал дневники Говарда Хьюза, а для роли в «Великом Гэтсби» читал письма Фицджеральда и его жены.
Именно это упорство и делает его уникальным. Лео не просто играет, он проживает каждую историю. И пока другие звезды стремятся к славе, он ищет смысл.
В самолете, летевшем в Россию, он едва не погиб
Любовь ДиКаприо к России проявилась не только в семейных корнях, но и в поступках. В 2010 году он прилетел в Санкт-Петербург на Международный форум по защите тигров, организованный Владимиром Путиным. Но добраться до России оказалось для Лео целым испытанием.
Актер пережил аварийную ситуацию в самолете: во время полета один из двигателей загорелся. Самолет вынужденно совершил аварийную посадку. Несмотря на шок, ДиКаприо не отказался от поездки. Он сел на другой рейс и все же прилетел в Санкт-Петербург. Позже Путин назвал его «настоящим мужчиной» за настойчивость.