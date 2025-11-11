Ирина Шейк снялась в откровенном виде для модного журнала

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк в откровенном виде снялась для журнала Re-Edition. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
39-летнюю манекенщицу запечатлели стоящей на сиденье мотоцикла. Знаменитость позировала в сером костюме, состоящем из пиджака и юбки. При этом она повернулась к камере спиной и продемонстрировала обнаженные ягодицы. Оказалось, что задняя часть на юбке отсутствовала.
Кроме того, знаменитость поделилась еще одним откровенным снимком. Она примерила белые туфли на шпильке и вязаный свитер. На размещенном кадре видно, что от штанов звезда решила отказаться.
Ранее Ирина Шейк выложила фото в комбинации с глубоким декольте.