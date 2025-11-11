Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Шейк снялась в откровенном виде для модного журнала

Российская супермодель Ирина Шейк в откровенном виде снялась для Re-Edition

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк в откровенном виде снялась для журнала Re-Edition. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ирина Шейк
Ирина ШейкИсточник: Соцсети

39-летнюю манекенщицу запечатлели стоящей на сиденье мотоцикла. Знаменитость позировала в сером костюме, состоящем из пиджака и юбки. При этом она повернулась к камере спиной и продемонстрировала обнаженные ягодицы. Оказалось, что задняя часть на юбке отсутствовала.

Кроме того, знаменитость поделилась еще одним откровенным снимком. Она примерила белые туфли на шпильке и вязаный свитер. На размещенном кадре видно, что от штанов звезда решила отказаться.

Ирина Шейк
Ирина ШейкИсточник: Соцсети

Ранее Ирина Шейк выложила фото в комбинации с глубоким декольте.