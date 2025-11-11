Светлана Дружинина накануне дня рождения Людмилы Гурченко — 12 ноября 2025 года ей бы исполнилось 90 лет — приняла участие в спецвыпуске шоу «Пусть говорят», посвященном Людмиле Марковне. Светлана Сергеевна поделилась своими воспоминаниями о великой советской артистке.
Она рассказала, что была знакома с Гурченко со времен учебы во ВГИКе. Дружинина вспомнила, как актриса переживала о своей внешности, сравнивая себя с другими артистками.
«Я пришла на первый курс, а она была уже на третьем. Еще не снималась в “Карнавальной ночи” и всегда, стоя у зеркала в туалете, поправляя волосы, с такой тоской смотрела на Татьяну Бестаеву, еще на кого-то и говорила: “Девки, почему же я не такая?”» — рассказала режиссер.
Светлана Сергеевна отметила, что звезда фильма «Вокзал для двоих» обладала потрясающим, жизнестойким, крепким, мужским характером. Она также вспомнила, как пригласила Людмилу Марковну в фильм «Виват, гардемарины!». Актриса сыграла роль герцогини Иоганны Ангальт-Цербстской, матери Фике.
«Когда я ей предложила роль, то лично позвонила, трубку взял тогдашний муж. “Что? Какое счастье! Люська в такой хандре, она не работает уже около месяца. Концерты есть, но ее жизнь — съемочная площадка”, — ответил он мне. Уже к вечеру Людмила Марковна была на площадке, сразу подошла ко мне и сказала: “Светка, привет! Что будем делать?”» — поделилась воспоминаниями режиссер.
До этого Александр Михайлов вспомнил о непростом характере Гурченко накануне ее 90-летия.