44-летняя Алессандра Амбросио опубликовала фото топлес

Супермодель Алессандра Амбросио опубликовала откровенные фото

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио опубликовала откровенные фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Алессандра Амбросио / фото: соцсети
Российский фотограф Сергей Ермошевич запечатлел 44-летнюю манекенщицу в слитном купальнике. Она позировала в бассейне, приспустив при этом верх изделия и продемонстрировав голую грудь.

Алессандра Амбросио / фото: соцсети
«У бассейна. Домашняя серия», — подписала знаменитость снимки, которые набрали 42 тысячи лайков.

В октябре Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе Victoria’s Secret. Тогда супермодель предстала на размещенном кадре в блестящем нижнем белье, которое состояло из трусов и корсета с глубоким декольте.