Кологривый и Исакова снимаются в комедии про ограбление театра: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок фильма «Дыра» с Николаем Фоменко, Никитой Кологривым и Викторией Исаковой
Антон Кузнецов, Николай Фоменко и Виктория Исакова на съемках фильма «Дыра»
Опубликованы первые кадры авантюрной комедии «Дыра», посвященной ограблению провинциального театра, превратившегося в ночной клуб. В комедии снимаются Виктория Исакова, Никита Кологривый, Николай Фоменко и Юлия Хлынина.

Написали сценарий и исполнили главные роли участники театрального квартета «Заячий стон»: Максим Амельченко, Кирилл Петров, Алексей Поляков и Виталий Боровик.

Никита Кологривый на съемках фильма «Дыра»
События фильма разворачиваются в небольшом городе Уморске. Чтобы удержать провинциальный театр на плаву, директор (Фоменко), решает организовать в его стенах ночной клуб. Актеры труппы видят, что незаконные деньги исчезают в секретном сейфе. Артисты разрабатывают хитроумный план по ограблению тайника директора театра, но их авантюра разворачивается непредсказуемо.

Виктория Исакова на съемках фильма «Дыра»
Николай Фоменко на съемках фильма «Дыра»
Юлия Хлынина на съемках фильма «Дыра»
В актерском составе также заняты Антон Кузнецов, Анна Завтур, Константин Мурзенко, Софья Лопунова, Иван Агапов. Режиссером картины выступает Ирина Бас, снявшая сериал «Циники».

Юлия Хлынина и Никита Кологривый на съемках фильма «Дыра»
Никита Кологривый на съемках фильма «Дыра»
Съемками ленты занимается кинокомпания «Общественное Мнение» и онлайн-кинотеатр Premier при поддержке Министерства культуры РФ. Дата выхода фильма в прокат пока неизвестна.