События фильма разворачиваются в небольшом городе Уморске. Чтобы удержать провинциальный театр на плаву, директор (Фоменко), решает организовать в его стенах ночной клуб. Актеры труппы видят, что незаконные деньги исчезают в секретном сейфе. Артисты разрабатывают хитроумный план по ограблению тайника директора театра, но их авантюра разворачивается непредсказуемо.