Опубликованы первые кадры авантюрной комедии «Дыра», посвященной ограблению провинциального театра, превратившегося в ночной клуб. В комедии снимаются Виктория Исакова, Никита Кологривый, Николай Фоменко и Юлия Хлынина.
Написали сценарий и исполнили главные роли участники театрального квартета «Заячий стон»: Максим Амельченко, Кирилл Петров, Алексей Поляков и Виталий Боровик.
События фильма разворачиваются в небольшом городе Уморске. Чтобы удержать провинциальный театр на плаву, директор (Фоменко), решает организовать в его стенах ночной клуб. Актеры труппы видят, что незаконные деньги исчезают в секретном сейфе. Артисты разрабатывают хитроумный план по ограблению тайника директора театра, но их авантюра разворачивается непредсказуемо.
В актерском составе также заняты Антон Кузнецов, Анна Завтур, Константин Мурзенко, Софья Лопунова, Иван Агапов. Режиссером картины выступает Ирина Бас, снявшая сериал «Циники».
Съемками ленты занимается кинокомпания «Общественное Мнение» и онлайн-кинотеатр Premier при поддержке Министерства культуры РФ. Дата выхода фильма в прокат пока неизвестна.