Наоми Кэмпбелл снялась в прозрачном наряде

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
55-летняя манекенщица предстала перед камерой в облегающем платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали обнаженная грудь и кожаные трусы с высокой посадкой. При этом на размещенном черно-белом кадре видно, что наряд был оформлен цветочными аппликациями, длинным подолом и высоким воротом.
«Благодарю высшие силы за дар трезвости», — подписала знаменитость снимок.
Ранее Наоми Кэмпбелл показала фигуру в мини-юбке.