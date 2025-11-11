Ричмонд
Наоми Кэмпбелл снялась в прозрачном наряде

Супермодель Наоми Кэмпбелл показала откровенное фото
Наоми Кэмпбелл / фото: соцсети
Наоми Кэмпбелл / фото: соцсети

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

55-летняя манекенщица предстала перед камерой в облегающем платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали обнаженная грудь и кожаные трусы с высокой посадкой. При этом на размещенном черно-белом кадре видно, что наряд был оформлен цветочными аппликациями, длинным подолом и высоким воротом.

«Благодарю высшие силы за дар трезвости», — подписала знаменитость снимок.

Ранее Наоми Кэмпбелл показала фигуру в мини-юбке.