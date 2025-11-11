Ричмонд
42-летняя звезда «Универа» показала фото в откровенном образе

Российская актриса Наталья Рудова снялась в откровенном виде
Наталья Рудова / фото: соцсети
Наталья Рудова / фото: соцсети

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий снимок появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

42-летняя звезда «Универа» показала черно-белый снимок, на котором предстала в майке на широких бретелях. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера и приподняла майку вверх, демонстрируя оголенный живот.

Кроме того, артистка надела джинсы и сделала мейкап в стиле smoky eyes. Образ завершила укладка с эффектом мокрых волос.

В октябре Рудова также похвасталась прессом в откровенном топе. Она позировала напротив зеркала в серых свободных штанах и укороченном топе бежевого оттенка.