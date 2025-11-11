Ричмонд
Бывший «ангел» Victoria's Secret вышла в свет в облегающем платье

Шведская модель Хоск в откровенном образе посетила благотворительный вечер

Шведская топ-модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск в откровенном образе посетила благотворительный вечер организации Baby2Baby, которая помогает нуждающимся детям. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эльза Хоск
Эльза ХоскИсточник: Соцсети

36-летняя манекенщица вышла в свет в белом облегающем платье длины макси с кейпом, которое подчеркивало ее фигуру. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

В качестве аксессуаров модель выбрала массивный золотой браслет. Ее образ завершили укладка и макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в ноябре бывший «ангел» Victoria’s Secret в шубе оголила тело. При этом звезда продемонстрировала ноги и зону декольте.