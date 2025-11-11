Ричмонд
Иван Охлобыстин высказался о последствиях завершения СВО

Актер призвал не ждать перемен после завершения активной фазы СВО
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин, известный по роли в сериале «Интерны», высказался о вероятных последствиях завершения специальной военной операции (СВО). Его слова передает Life.ru.

По словам артиста, окончание боевых действий в рамках СВО не принесет никаких принципиальных изменений.

«Активная фаза может закончиться и в этом году, и в следующем, но ни к чему не приведет», — сообщил Охлобыстин.

Также Иван подчеркнул, что Россия достигнет победы тогда, когда мир станет единым. Европейские страны, добавил он, могут продолжить «подталкивать Украину» к дальнейшей конфронтации.

Ранее Иван Охлобыстин порекомендовал молодежи смотреть фильмы Тарковского и Михалкова.