Актер Иван Охлобыстин, известный по роли в сериале «Интерны», высказался о вероятных последствиях завершения специальной военной операции (СВО). Его слова передает Life.ru.
По словам артиста, окончание боевых действий в рамках СВО не принесет никаких принципиальных изменений.
«Активная фаза может закончиться и в этом году, и в следующем, но ни к чему не приведет», — сообщил Охлобыстин.
Также Иван подчеркнул, что Россия достигнет победы тогда, когда мир станет единым. Европейские страны, добавил он, могут продолжить «подталкивать Украину» к дальнейшей конфронтации.
