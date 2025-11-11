Александр Михайлов вспомнил о непростом характере Гурченко накануне ее 90-летия

Александр Михайлов рассказал о том, какой запомнил Людмилу Гурченко. Артист принял участие в выпуске шоу «Пусть говорят», посвященном 90-летию со дня рождения Людмилы Марковны.
«Удивительная женщина! Для меня она до сих пор живая. Это человек с парадоксами, человек с удивительными взглядами на жизнь. Процитирую маленькую такую запись у нее в дневнике: “Я вспыльчивая, я не очень спокойная, нервная. Ненавижу дураков, терпеть не могу долго думающих. Тот, кто не владеет чувством юмора, для меня калека. Можно меня за это не любить? Можно. И я разрешаю”. Вот это Людмила Марковна», — высказался Михайлов.
Он также вспомнил, что у коллеги был непростой характер, но своей работе, по его словам, она отдавалась полностью. Александр Яковлевич признался, что изначально Владимир Меньшов не хотел приглашать Гурченко в фильм «Любовь и голуби». Однако актриса уговорила режиссера дать ей шанс.
«Владимир Валентинович вспоминал, как пришла к нему Гурченко и говорит: “Володя, что бы обо мне ни говорили — что я хулиганка, матерщинница… Поверь мне на слово — перед тобой чистый лист бумаги. Я люблю тебя, доверяю твоей режиссуре. Ты прекрасный, а мне очень нравится роль Раисы Захаровны. Так что без проб — давай”», — поделился Михайлов.
В советской картине «Любовь и голуби» Людмила Марковна получила роль сотрудницы отдела кадров Раисы Захаровны. Герой Александра Михайловича Василий Кузякин познакомился с ней на курорте, где у них и завязался роман.
Людмила Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет. Она похоронена на Новодевичьем кладбище.