Александр Михайлов вспомнил о непростом характере Гурченко накануне ее 90-летия

«Удивительная женщина! Для меня она до сих пор живая. Это человек с парадоксами, человек с удивительными взглядами на жизнь. Процитирую маленькую такую запись у нее в дневнике: “Я вспыльчивая, я не очень спокойная, нервная. Ненавижу дураков, терпеть не могу долго думающих. Тот, кто не владеет чувством юмора, для меня калека. Можно меня за это не любить? Можно. И я разрешаю”. Вот это Людмила Марковна», — высказался Михайлов.