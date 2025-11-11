Владимира Симонова похоронят 12 ноября на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с ведущим актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова народным артистом РФ Владимиром Симоновым пройдет в стенах театра 12 ноября. Затем артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ТАСС директор культурного учреждения заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.
«Прощание с народным артистом России Владимиром Симоновым будет проходить в большом фойе Театра имени Евгения Вахтангова 12 ноября с 11:00 до 13:00 мск», — сказал он.
Народный артист России Владимир Симонов скончался на 69-м году жизни 8 ноября.