Звезду сериала «Офицеры» поддержала 19-летняя дочь на спектакле

Дочь звезды «Офицеров» пришла поддержать мать на спектакле
Актриса Екатерина Вуличенко, сыгравшая роль Жени в сериале «Офицеры», опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с дочерью. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. 19-летняя София Трифонова пришла в Театр комедии, чтобы поддержать мать на спектакле «Женитьба Бальзаминова». Они снялись вместе в гримерке после выступления артистки на сцене.

Знаменитость отметила, что зрители ей подарили много цветов, и она поблагодарила поклонников за признание и любовь.

Звезда родила дочь от бизнесмена Дениса Трифонова. Актриса рассталась с мужчиной после девяти лет брака. Звезда отвечала журналистам, что никогда и ничего не будет говорить плохого об отце своего первенца. Однако актриса заявляла, что развод — ужасное событие, даже если все проходит мирно, без скандалов.

Ранее Екатерина Вуличенко впервые за долгое время вышла в свет с сыном.