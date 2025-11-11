В сети поразились сходству Анны Заворотнюк с матерью на новых фото

Дочь артистки Анастасии Заворотнюк в 21 год улетела в Нью-Йорк, чтобы получить образование. У девушки тяжело проходила адаптация в новых условиях. Она отмечала, что каждый день созванивалась с матерью и общалась с ней по несколько часов. По словам модели, это помогло пережить сложный период. Актриса убеждала дочь, что все будет хорошо, нужно только подождать.