В сети поразились сходству Анны Заворотнюк с матерью на новых фото

В сети поразились сходству модели Анны Заворотнюк с матерью на новых снимках. Блогер опубликовала в соцсетях кадры, которые отредактировала с помощью нейросети. Она объяснила, что загрузила свое портретное фото в приложение, а с помощью искусственного интеллекта воссоздала зимнюю атмосферу.
Подписчиков бизнесвумен впечатлил этот пост: «Я сначала подумала, что это Анастасия. Как же вы на маму похожи», «Просто вылитая мама», «Копия Анастасии», «Боже, глаза, глаза. Как будто Анастасия смотрит», «Сразу видно, чья дочь», «Невероятное сходство», «Вы просто копия своей мамы. Такая невероятная красота, что даже слов нельзя подобрать», «Вся в маму. Безумно красивая», «Как будто Настя ожила. С ума сойти».
Дочь артистки Анастасии Заворотнюк в 21 год улетела в Нью-Йорк, чтобы получить образование. У девушки тяжело проходила адаптация в новых условиях. Она отмечала, что каждый день созванивалась с матерью и общалась с ней по несколько часов. По словам модели, это помогло пережить сложный период. Актриса убеждала дочь, что все будет хорошо, нужно только подождать.
Блогер признавалась, что ей стало легче, как только она нашла подругу. А через полгода после переезда Заворотнюк познакомилась с будущим мужем.
