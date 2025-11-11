«Разочарование присутствует во всем, я думаю, не только в профессии. Иллюзии уходят. Когда сталкиваешься с реальностью, то во всех сферах жизни есть очень серьезная доля негатива. Что касается профессии, она, во-первых, стала исчезать — та профессия, ради которой я пошел учиться. Если бы я сейчас заглянул в театр или в кино, посмотрел, что сейчас творится, я бы в эту профессию вообще не пошел. Потому что это совсем не то, куда стремился я», — говорит артист.