Михаил Боярский недавно объявил, что больше не будет сниматься в кино. Позже он объяснил, что стало причиной такого решения. 75-летний артист признался, что в мире кино и театра все изменилось не в лучшую сторону.
Также Михаил Сергеевич предположил, что на его решение повлиял и его возраст. Актер рассказал, что с годами его характер сильно изменился.
«Возраст, возраст… Я сам думал, что это не так много. Ничего подобного! Все меняется, все: психология, физика, усталость накопившаяся, от которой не избавиться, проблемы, цинизм. Я ворчливый старик, мерзкий, злобный, завистливый. Вот я себя так определяю», — рассказал Боярский в программе «Однажды…».
Он добавил, что разочаровался не только в профессии, но и в других сферах жизни. По словам Михаила Сергеевича, чем старше он становится, тем больше сталкивается с «неприкрытой ничем реальностью». Он заявил, что в актерской профессии много предательства, грязи, зависти, непрофессионализма, компромиссов, из-за которых можно накопить много негатива.
«Разочарование присутствует во всем, я думаю, не только в профессии. Иллюзии уходят. Когда сталкиваешься с реальностью, то во всех сферах жизни есть очень серьезная доля негатива. Что касается профессии, она, во-первых, стала исчезать — та профессия, ради которой я пошел учиться. Если бы я сейчас заглянул в театр или в кино, посмотрел, что сейчас творится, я бы в эту профессию вообще не пошел. Потому что это совсем не то, куда стремился я», — говорит артист.
Утешение Михаил Сергеевич находит в своей семье, особенно в любимых внуках.
«В будущее я верю только в кругу своей семьи, где у меня есть маленький один внук, второй внук, третья внучка, четвертая внучка. Вот с ними я чувствую себя интеллектуально одинаково и психологически», — заключил артист.