Охлобыстин порекомендовал молодежи смотреть фильмы Тарковского и Михалкова

«Однажды я так и сделал в своей семье: когда появились смартфоны, я их забрал у всех своих детей и закачал туда фильмов — начиная от постановок Малого театра с Алексеем Грибовым еще 1930-х годов, которые были в телевизионной версии, и заканчивая зарубежным кино 1990-х. И они смотрели», — заключил актер.