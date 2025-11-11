Звезда фильмов Акиры Куросавы Тацуя Накадай умер в 92 года

В мире он наиболее известен благодаря роли в фильме Акиры Куросавы «Ран» — киноэпопее 1985 года, действие которой разворачивается в Сэнгоку — «Эпоху воюющих провинций». Сценарий фильма был вдохновлен «Королем Лиром» Шекспира. Картина, в которой Накадай сыграл военачальника Хидэтору Итимондзи, принесла Куросаве его единственную номинацию на премию «Оскар» за лучшую режиссуру.