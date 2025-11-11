Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда фильмов Акиры Куросавы Тацуя Накадай умер в 92 года

Японский актер Тацуя Накадай скончался от пневмонии
Тацуя Накадай в фильме «Кагемуся: Тень воина»
Тацуя Накадай в фильме «Кагемуся: Тень воина»Источник: Legion-Media.ru

Японский актер Тацуя Накадай умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на японские новостные агентства.

Звезда многих фильмов Акиры Куросавы, в том числе «Рая и ада», «Телохранителя» «Отважного самурая», скончался в токийской больнице от пневмонии.

Накадай также снимался у Микио Нарусэ, Масаки Кобаяси, Масахиро Синоды, Кона Итикавы и Хироси Тэсигахары.

В мире он наиболее известен благодаря роли в фильме Акиры Куросавы «Ран» — киноэпопее 1985 года, действие которой разворачивается в Сэнгоку — «Эпоху воюющих провинций». Сценарий фильма был вдохновлен «Королем Лиром» Шекспира. Картина, в которой Накадай сыграл военачальника Хидэтору Итимондзи, принесла Куросаве его единственную номинацию на премию «Оскар» за лучшую режиссуру.

В 2015 году Накадай был награжден Орденом культуры — высшей наградой Японии за вклад в искусство и науку.

До последнего года жизни актер продолжал выходить на сцену.