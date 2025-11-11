Аниматоры из Японии хотят занять нишу Голливуда в России

Организация планирует заниматься не только производством и локализацией аниме в России, но и активно участвовать в аниме-фестивалях и других тематических мероприятиях. Также, утверждает SHOT, ассоциация планирует предоставлять российским компаниям права на новые японские аниме и лицензии на продажу сопутствующих товаров.