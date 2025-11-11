«Служебный роман» — культовая советская комедия Эльдара Рязанова, вышедшая на экраны в 1977 году. Главные герои фильма — Анатолий Ефремович Новосельцев и Людмила Прокофьевна Калугина. Он — 40-летний холостяк, старший статистик без особых карьерных перспектив. Она — строгий и требовательный директор того же статистического учреждения, где работает Новосельцев. У нее «Волга» с личным шофером, но она одинока и несчастна в личной жизни, поэтому приходит на работу раньше всех и уходит позже всех.
Коллега и приятель Новосельцева подсказывает ему идею, как попросить у Калугиной должность начальника отдела. Для реализации плана Анатолий Ефремович решает завоевать расположение начальницы.
Ключевые роли исполнили Андрей Мягков (Анатолий Новосельцев) и Алиса Фрейндлих (Людмила Калугина), а также Светлана Немоляева, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, Георгий Бурков, Людмила Иванова и другие любимые актеры советского кинематографа.
Городские локации, где снимали фильм «Служебный роман»
Съемки фильма проходили в самых разных зданиях Москвы. Рассмотрим каждую локацию подробно.
Улица Петровка, дом 3/6
По сюжету герои фильма работали в статистическом учреждении. Здание находилось по адресу: улица Петровка, дом 3/6. На самом деле это был обычный доходный дом, построенный в 1900 году по проекту архитектора И. А. Иванова-Шица в стиле венского модерна. Изначально дом был на два этажа ниже, но в 1931 году его надстроили.
Сегодня в этом здании располагается Федеральное агентство морского и речного транспорта, а также несколько ресторанов. А если посмотреть кадры из фильма, можно заметить, как менялся фасад здания: тогда оно выглядело по-советски строго, сейчас же сохраняет исторический шарм, но уже с современной жизнью вокруг.
Большой Гнездниковский переулок, дом 10
Крыша, на которую в фильме выходила Людмила Прокофьевна, находилась в здании по адресу: Большой Гнездниковский переулок, дом 10. Дом построили в 1913 году по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее — личности загадочной: о нем почти ничего не известно, даже фотографии не сохранилось. Но здание быстро прославилось своей крышей. На ней располагался ресторан, куда москвичи приходили не только поесть, но и полюбоваться видами города. На крыше же был один из павильонов киностудии, а в полуподвале до 1922 года работал театр-кабаре «Летучая мышь».
До войны крышу использовали как смотровую площадку — вход стоил всего 20 копеек. После 1945 года в здании размещался детский сад, а в последние годы здесь работает учебный театр ГИТИСа. Сегодня на крышу попасть нельзя, но здание продолжает хранить память о своих необычных, кинематографических временах.
Улица Большая Никитская, дом 43
Существует версия, что Эльдар Рязанов расселял героев фильма по Москве в зависимости от их социального статуса. Так, начальник статистического управления Людмила Прокофьевна Калугина жила на Большой Никитской, в доме 43.
С исторической точки зрения здание особой известностью не обладает. Этот жилой дом был построен в 1974 году по индивидуальному проекту. Для того времени в нем были весьма удобные и просторные квартиры.
Переулок Чернышевского, дом 4, строение 1
Анатолий Новосельцев жил в переулке Чернышевского, доме 4, строении 1, недалеко от станции метро «Достоевская». На самом деле это здание было центральным в ансамбле городской усадьбы К. А. Мейера, построенной в 1890-х годах.
У дома богатая история. Например, здесь проходили заседания Суриковского литературного кружка, которые в 1912 году посещал сам Сергей Есенин. В начале 2000-х усадьбу полностью реконструировали, сохранив при этом исторический облик фасадов. Сегодня пройтись по этому переулку — словно заглянуть в прошлое Москвы, где живут воспоминания о литературных вечерах, старинной архитектуре и, конечно, о героях «Служебного романа».
Дома других героев
Дом Ольги Рыжовой находился недалеко от платформы Лосиноостровская. Именно там, судя по кадрам фильма, она садилась в поезд, хотя сама героиня утверждала, что живет за городом. Секретарша Верочка чаще всего появляется в кадрах около дома 47 по Чертановской улице. Скорее всего, недалеко от остановки она и проживала.
В самом престижном районе столицы обосновался Юрий Самохвалов. Его дом располагался по адресу: улица Тверская, дом 9. Здесь в разные годы жили исключительно представители советской элиты: министр культуры Екатерина Фурцева, архитектор Александр Власов, режиссер Сергей Бондарчук, а также многие академики и ученые.
Интересные факты о съемках фильма «Служебный роман»
Фильм стало популярным практически с первых дней показа, а в общей сложности его посмотрели почти 60 млн зрителей. История о том, как «канцелярская мымра» превращалась в женственную и обаятельную Людмилу Прокофьевну, стала народной. Ниже приводим несколько фактов о съемках «Служебного романа».
Весь фильм был снят всего за 63 дня, при этом на пленку удалось запечатлеть огромное количество материала.
Операторская работа велась одновременно в три параллельные камеры. Это было настоящей редкостью для советского кино.
Хотя действие происходило в стенах одного статистического учреждения, съемки велись в разных местах Москвы.
Чтобы зрители не вспоминали роль Андрея Мягкова в «Иронии судьбы», ему подобрали очки, усики и сделали растрепанную прическу.
Образ Людмилы Прокофьевны создавался буквально по крупицам: художники по костюмам перерыли самые дальние склады «Мосфильма», чтобы подобрать детали, превратившие ее в настоящую мымру.
Слова песни «У природы нет плохой погоды» написал сам режиссер, но он решил скрыть свое авторство и сказал композитору Андрею Петрову, что это перевод стихотворения английского поэта Уильяма Блейка.