Где снимали фильм «Служебный роман» и можно ли сейчас посетить места съемок культовой кинокартины

Про фильм «Служебный роман» уже очень много написано и сказано. Но, кроме сюжетной линии, в нем режиссер Эльдар Рязанов смог невероятно красиво показать Москву 1976 года. Рассказываем, в каких городских локациях проходили съемки
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Служебный роман
Кадр из фильма «Служебный роман»

«Служебный роман» — культовая советская комедия Эльдара Рязанова, вышедшая на экраны в 1977 году. Главные герои фильма — Анатолий Ефремович Новосельцев и Людмила Прокофьевна Калугина. Он — 40-летний холостяк, старший статистик без особых карьерных перспектив. Она — строгий и требовательный директор того же статистического учреждения, где работает Новосельцев. У нее «Волга» с личным шофером, но она одинока и несчастна в личной жизни, поэтому приходит на работу раньше всех и уходит позже всех.

Коллега и приятель Новосельцева подсказывает ему идею, как попросить у Калугиной должность начальника отдела. Для реализации плана Анатолий Ефремович решает завоевать расположение начальницы.

Ключевые роли исполнили Андрей Мягков (Анатолий Новосельцев) и Алиса Фрейндлих (Людмила Калугина), а также Светлана Немоляева, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, Георгий Бурков, Людмила Иванова и другие любимые актеры советского кинематографа.

Городские локации, где снимали фильм «Служебный роман»

Съемки фильма проходили в самых разных зданиях Москвы. Рассмотрим каждую локацию подробно.

Улица Петровка, дом 3/6

Кадр из фильма Служебный роман
Кадр из фильма «Служебный роман»

По сюжету герои фильма работали в статистическом учреждении. Здание находилось по адресу: улица Петровка, дом 3/6. На самом деле это был обычный доходный дом, построенный в 1900 году по проекту архитектора И. А. Иванова-Шица в стиле венского модерна. Изначально дом был на два этажа ниже, но в 1931 году его надстроили. 

Сегодня в этом здании располагается Федеральное агентство морского и речного транспорта, а также несколько ресторанов. А если посмотреть кадры из фильма, можно заметить, как менялся фасад здания: тогда оно выглядело по-советски строго, сейчас же сохраняет исторический шарм, но уже с современной жизнью вокруг. 

Большой Гнездниковский переулок, дом 10

Кадр из фильма Служебный роман
Кадр из фильма «Служебный роман»

Крыша, на которую в фильме выходила Людмила Прокофьевна, находилась в здании по адресу: Большой Гнездниковский переулок, дом 10. Дом построили в 1913 году по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее — личности загадочной: о нем почти ничего не известно, даже фотографии не сохранилось. Но здание быстро прославилось своей крышей. На ней располагался ресторан, куда москвичи приходили не только поесть, но и полюбоваться видами города. На крыше же был один из павильонов киностудии, а в полуподвале до 1922 года работал театр-кабаре «Летучая мышь».

До войны крышу использовали как смотровую площадку — вход стоил всего 20 копеек. После 1945 года в здании размещался детский сад, а в последние годы здесь работает учебный театр ГИТИСа. Сегодня на крышу попасть нельзя, но здание продолжает хранить память о своих необычных, кинематографических временах.

Улица Большая Никитская, дом 43

Кадр из фильма Служебный роман
Кадр из фильма «Служебный роман»

Существует версия, что Эльдар Рязанов расселял героев фильма по Москве в зависимости от их социального статуса. Так, начальник статистического управления Людмила Прокофьевна Калугина жила на Большой Никитской, в доме 43.

С исторической точки зрения здание особой известностью не обладает. Этот жилой дом был построен в 1974 году по индивидуальному проекту. Для того времени в нем были весьма удобные и просторные квартиры.

Переулок Чернышевского, дом 4, строение 1

Кадр из фильма Служебный роман
Кадр из фильма «Служебный роман»

Анатолий Новосельцев жил в переулке Чернышевского, доме 4, строении 1, недалеко от станции метро «Достоевская». На самом деле это здание было центральным в ансамбле городской усадьбы К. А. Мейера, построенной в 1890-х годах.

У дома богатая история. Например, здесь проходили заседания Суриковского литературного кружка, которые в 1912 году посещал сам Сергей Есенин. В начале 2000-х усадьбу полностью реконструировали, сохранив при этом исторический облик фасадов. Сегодня пройтись по этому переулку — словно заглянуть в прошлое Москвы, где живут воспоминания о литературных вечерах, старинной архитектуре и, конечно, о героях «Служебного романа».

Дома других героев

Кадр из фильма Служебный роман
Кадр из фильма «Служебный роман»

Дом Ольги Рыжовой находился недалеко от платформы Лосиноостровская. Именно там, судя по кадрам фильма, она садилась в поезд, хотя сама героиня утверждала, что живет за городом. Секретарша Верочка чаще всего появляется в кадрах около дома 47 по Чертановской улице. Скорее всего, недалеко от остановки она и проживала.

В самом престижном районе столицы обосновался Юрий Самохвалов. Его дом располагался по адресу: улица Тверская, дом 9. Здесь в разные годы жили исключительно представители советской элиты: министр культуры Екатерина Фурцева, архитектор Александр Власов, режиссер Сергей Бондарчук, а также многие академики и ученые. 

Интересные факты о съемках фильма «Служебный роман»

Кадр из фильма Служебный роман
Кадр из фильма «Служебный роман»

Фильм стало популярным практически с первых дней показа, а в общей сложности его посмотрели почти 60 млн зрителей. История о том, как «канцелярская мымра» превращалась в женственную и обаятельную Людмилу Прокофьевну, стала народной. Ниже приводим несколько фактов о съемках «Служебного романа».

  • Весь фильм был снят всего за 63 дня, при этом на пленку удалось запечатлеть огромное количество материала.

  • Операторская работа велась одновременно в три параллельные камеры. Это было настоящей редкостью для советского кино.

  • Хотя действие происходило в стенах одного статистического учреждения, съемки велись в разных местах Москвы.

  • Чтобы зрители не вспоминали роль Андрея Мягкова в «Иронии судьбы», ему подобрали очки, усики и сделали растрепанную прическу.

  • Образ Людмилы Прокофьевны создавался буквально по крупицам: художники по костюмам перерыли самые дальние склады «Мосфильма», чтобы подобрать детали, превратившие ее в настоящую мымру.

  • Слова песни «У природы нет плохой погоды» написал сам режиссер, но он решил скрыть свое авторство и сказал композитору Андрею Петрову, что это перевод стихотворения английского поэта Уильяма Блейка.