Крыша, на которую в фильме выходила Людмила Прокофьевна, находилась в здании по адресу: Большой Гнездниковский переулок, дом 10. Дом построили в 1913 году по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее — личности загадочной: о нем почти ничего не известно, даже фотографии не сохранилось. Но здание быстро прославилось своей крышей. На ней располагался ресторан, куда москвичи приходили не только поесть, но и полюбоваться видами города. На крыше же был один из павильонов киностудии, а в полуподвале до 1922 года работал театр-кабаре «Летучая мышь».