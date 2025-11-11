Ирина Пегова улетела из России

У звезды есть 19-летняя дочь Татьяна от коллеги Дмитрия Орлова. Супруги были женаты шесть лет и расстались в 2011 году. Пегова подчеркивала, что ее жизнь кардинально изменилась после развода и стала лучше. До рождения первенца у актрисы случился выкидыш. Орлов признавался в эфире программы «Судьба человека», что в тот момент не только не поддержал экс-жену, но и винил ее в произошедшем.