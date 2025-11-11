Ричмонд
Ирина Пегова улетела из России

Актриса призналась, что улетела в Дубай

Актриса Ирина Пегова улетела из России. Звезда призналась подписчикам, что находится в Дубае. Она снялась на территории пятизвездочного отеля Madinat Jumeirah и опубликовала фото в соцсетях.

Ирина Пегова / фото: соцсети
Ирина Пегова / фото: соцсети

«Выходные», — подписала кадр артистка.

Знаменитость недавно рассекретила роман с актером Сергеем Мариным. Пара появилась вместе на фестивале «Пилот», не скрываясь от журналистов. Артистка признавалась поклонникам, что в личной жизни у нее все отлично складывается, и она счастлива.

У звезды есть 19-летняя дочь Татьяна от коллеги Дмитрия Орлова. Супруги были женаты шесть лет и расстались в 2011 году. Пегова подчеркивала, что ее жизнь кардинально изменилась после развода и стала лучше. До рождения первенца у актрисы случился выкидыш. Орлов признавался в эфире программы «Судьба человека», что в тот момент не только не поддержал экс-жену, но и винил ее в произошедшем.

По словам артиста, он был страшным эгоистом, который не понимал, как важна для человека семья. На развод супругов также повлияла алкогольная зависимость звезды «Брата 2», с которой пыталась бороться Пегова.

Актриса вспоминала, что тогда ощущала себя «беспомощным заложником» обстоятельств. После расставания у экс-супругов сохранились дружеские отношения, чему оба рады.

Ранее Ирина Пегова впервые показала фото с новым возлюбленным.