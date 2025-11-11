Ричмонд
СМИ: Тимоти Шаламе расстался с Кайли Дженнер

Daily Mail: Актер Тимоти Шаламе расстался с блогершей Кайли Дженнер
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе
Кайли Дженнер и Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

Франко-американский актер Тимоти Шаламе расстался с моделью, телезвездой и бизнесвумен Кайли Дженнер. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.

По словам одного из источников, 28-летний артист стал инициатором разрыва отношений с блогершей. При этом подобное случалось и ранее, однако Дженнер смогла уговорить избранника вернуться.

«Она от него без ума, так что это вполне может случиться снова», — отметил собеседник издания.

«Он много снимается, и она чувствует, что должна за ним гнаться. Она выкладывается больше, чем он», — в свою очередь, добавил второй инсайдер.

Ранее в ноябре Тимоти Шаламе также впервые прокомментировал отношения с Кайли Дженнер.