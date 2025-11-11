Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые восемь российских фильмов преодолели рубеж в 1 млрд рублей за пять лет

Лидером стал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»
Юрий Колокольников, Евгений Чумак (Страшила) и Екатерина Червова в фильме «Волшебник Изумрудного города»
Юрий Колокольников, Евгений Чумак (Страшила) и Екатерина Червова в фильме «Волшебник Изумрудного города»

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Восемь российских фильмов, вышедших в отечественный прокат в 2025 году, собрали более 1 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние пять лет, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Лидером стал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (реж. Игорь Волошин), вышедший в прокат 1 января и заработавший 3,34 млрд рублей.

Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»

На втором месте — «Финист. Первый богатырь» (реж. Дмитрий Дьяченко) с результатом 2,68 млрд рублей, зрители также увидели его в первый день года.

Замыкает тройку лидеров картина «Пророк. История Александра Пушкина» (реж. Феликс Умаров), которая вышла в прокат 14 февраля и собрала 1,63 млрд рублей.

Кадр из фильма «Горыныч»
Кадр из фильма «Горыныч»

В первую пятерку также вошли «Батя 2. Дед» (1,59 млрд рублей) и драма «Август» (1,39 млрд рублей). Сборы свыше 1 млрд рублей также показали «Горыныч» (1,26 млрд), «Кракен» (1,13 млрд) и «Алиса в стране чудес» (1,08 млрд).