Впервые восемь российских фильмов преодолели рубеж в 1 млрд рублей за пять лет

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Восемь российских фильмов, вышедших в отечественный прокат в 2025 году, собрали более 1 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние пять лет, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.
Лидером стал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (реж. Игорь Волошин), вышедший в прокат 1 января и заработавший 3,34 млрд рублей.
На втором месте — «Финист. Первый богатырь» (реж. Дмитрий Дьяченко) с результатом 2,68 млрд рублей, зрители также увидели его в первый день года.
Замыкает тройку лидеров картина «Пророк. История Александра Пушкина» (реж. Феликс Умаров), которая вышла в прокат 14 февраля и собрала 1,63 млрд рублей.
В первую пятерку также вошли «Батя 2. Дед» (1,59 млрд рублей) и драма «Август» (1,39 млрд рублей). Сборы свыше 1 млрд рублей также показали «Горыныч» (1,26 млрд), «Кракен» (1,13 млрд) и «Алиса в стране чудес» (1,08 млрд).