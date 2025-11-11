Впервые восемь российских фильмов преодолели рубеж в 1 млрд рублей за пять лет

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Восемь российских фильмов, вышедших в отечественный прокат в 2025 году, собрали более 1 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние пять лет, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.