Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «9 роты» снялся с годовалой дочерью на пляже

Актер Алексей Чадов поделился редкими кадрами с годовалой дочерью
Звезда «9 роты» снялся с дочерью на пляже
Звезда «9 роты» снялся с дочерью на пляжеИсточник: www_gazeta_ru

Звезда «9 роты» Алексей Чадов поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с годовалой дочерью. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актер позировал с годовалой Айей на пляже в Дубае, где проводит семейный отпуск. Артист показал подписчикам видео, которое сняла его супруга.

«Моя любовь», — подписал он ролик.

Артист в 2021 году перестал скрывать свой роман с моделью Лейсан Галимовой. Звезда «9 роты» тогда признался, что несколько лет состоит в отношениях с ней, но не хотел это афишировать.

Первый брак научил артиста беречь личную жизнь от лишнего внимания. Он отмечал, что его избранница очень умная женщина, с которой можно поговорить на любые темы. В 2023 году пара поженилась, а в июне 2024 года стало известно, что они ждут ребенка. И в сентябре супруги объявили о рождении дочери Айи.

Ранее жена Алексея Чадова опубликовала редкие фото с их дочерью.