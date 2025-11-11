Звезда «9 роты» снялся с годовалой дочерью на пляже

Звезда «9 роты» Алексей Чадов поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с годовалой дочерью. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актер позировал с годовалой Айей на пляже в Дубае, где проводит семейный отпуск. Артист показал подписчикам видео, которое сняла его супруга.
«Моя любовь», — подписал он ролик.
Артист в 2021 году перестал скрывать свой роман с моделью Лейсан Галимовой. Звезда «9 роты» тогда признался, что несколько лет состоит в отношениях с ней, но не хотел это афишировать.
Первый брак научил артиста беречь личную жизнь от лишнего внимания. Он отмечал, что его избранница очень умная женщина, с которой можно поговорить на любые темы. В 2023 году пара поженилась, а в июне 2024 года стало известно, что они ждут ребенка. И в сентябре супруги объявили о рождении дочери Айи.
Ранее жена Алексея Чадова опубликовала редкие фото с их дочерью.