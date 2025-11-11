В сети появился первый трейлер к фильму «Кремлевский волшебник»

3 сентября на пресс-конференции в Пекине президент РФ Владимир Путин заявил, что впервые слышит об этом фильме. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Путин не интересуется фильмами и книгами о себе. 4 сентября Министерство культуры РФ сообщило ТАСС, что не получало заявок на прокатное удостоверение «Кремлевского волшебника».