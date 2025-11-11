Лунгин: ремейки классических фильмов снимают ради денег

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Режиссеры создают ремейки старых фильмов из-за желания заработать больше денег. Таким мнением с ТАСС поделился кинорежиссер, народный артист России Павел Лунгин.
«Надо придумывать что-то. Это чисто рекламная вещь, потому что жажда денег: все-таки капитализм — это капитализм. Почему так любят “чебурашить”, потому что так много вдруг с неба — ты подходишь к машине, опускаешь туда четвертак, и тебе сыплются монеты. Понятно, что сериал “Москва слезам не верит” заработает много денег, потому что люди даже по названию пойдут и будут потом спорить», — сказал собеседник агентства.
Говоря о сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается» Жоры Крыжовникова, Лунгин напомнил о его предыдущих работах. В пример он привел картину «Горько», которая, по словам создателя фильма «Остров», создала «потрясающие образы» и была похожа на его свадьбу.
Также Лунгин объяснил, почему многие режиссеры экранизируют биографии классиков.
«Боятся говорить о современности. Классик — это зонтик, который тебя предохраняет от давления, от цензурных требований. Классик — это как бы наше все, а кино-то делать хочется людям», — заключил собеседник агентства.
Ранее режиссер поделился с ТАСС своими планами на съемку картины, посвященной жизни и гибели писателя Михаила Лермонтова. Он отметил, что работа находится на этапе поиска финансирования.