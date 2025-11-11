Марат Башаров рассказал о неизлечимом заболевании сердца

По словам актера, он долгое время не мог понять причину резкого ухудшения своего самочувствия, которое привело к дорожно-транспортному происшествию. С помощью ультразвукового исследования и ношения холтера (специального устройства для суточного мониторинга сердечного ритма) было выявлено расширение верхней части аорты. Врачи назвали неизлечимым это заболевание, которое часто встречается при занятиях активными видами спорта.