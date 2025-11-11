Наталья Бардо предложила 1 млн рублей тому, кто докажет, что она делала пластику

«Тут был, скорее, такой момент из серии: “Давайте миллион, раз вы такие смелые”. Это разговор о том, что очень легко сидеть на диване и человека осуждать, а вот заработать миллион, чтобы доказать свою позицию, никто не захотел», — отметила артистка.