Фестиваль российского кино впервые пройдет на Сейшелах

«С 13 по 18 ноября 2025 года в Республике Сейшельские Острова впервые пройдет “Фестиваль российского кино Сейшелы 2025”, организованный “Роскино” при поддержке Минкультуры России. Фестиваль пройдет в городе Виктория в кинотеатре Deepam Cinema», — говорится в сообщении.