Фестиваль российского кино впервые пройдет на Сейшелах

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Фестиваль российского кино впервые пройдет в Республике Сейшельские Острова с 13 по 18 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскино».
«С 13 по 18 ноября 2025 года в Республике Сейшельские Острова впервые пройдет “Фестиваль российского кино Сейшелы 2025”, организованный “Роскино” при поддержке Минкультуры России. Фестиваль пройдет в городе Виктория в кинотеатре Deepam Cinema», — говорится в сообщении.
Фильмом открытия станет ретродрама «Любовь Советского Союза» режиссеров Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова. В программе фестиваля также — мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света», драма «Вызов», военная драма «В списках не значился», мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина» и фэнтези «Горыныч».
В церемонии открытия примут участие посол России на Сейшелах Артем Кожин, генеральный директор «Роскино» Эльза Антонова. После показов зрителей ждут творческие встречи с режиссером Дмитрием Хониным и актером Кириллом Кузнецовым.
По словам пресс-службы, фестиваль направлен на укрепление культурных связей и развитие сотрудничества между Россией и Сейшельскими Островами в области кинематографии.