11 ноября 2025 Источник: Кино Mail

Что известно о перезапуске «Мумии» (2026): последние новости о возможной дате выхода фильма

«Мумия» покорила зрителей в 1999 году, собрав в прокате 400 млн долларов при бюджете в 80 млн. Фрейзер и Вайс подарили незабываемую химию на экране. Вероятно, скоро мы снова увидим их вместе в новом приключении. Рассказываем все, что известно о перезапуске «Мумии» и возможной премьере в 2026 году