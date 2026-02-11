Ричмонд
Что известно о перезапуске «Мумии»: дата выхода в 2028 году

«Мумия» покорила зрителей в 1999 году, собрав в прокате 400 млн долларов при бюджете в 80 млн. Фрейзер и Вайс подарили незабываемую химию на экране. Вероятно, скоро мы снова увидим их вместе в новом приключении. Рассказываем все, что известно о перезапуске «Мумии»
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Мумия 1999 года
Кадр из фильма «Мумия» (1999)

В этой статье мы подробно расскажем о перезапуске франшизы «Мумия». Рассмотрим, что известно о возможной дате выхода фильма, как проходят съемки, кто войдет в актерский состав и о чем будет сюжет нового приключенческого проекта.

Известно ли, когда выйдет фильм «Мумия»

Фильм «Мумия 4» официально анонсирован — культовая франшиза возвращается на экраны спустя более двух десятилетий после своего дебюта в 1999 году. Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вновь примерят роли Рика и Эвелин О’Коннелл. При этом, по данным инсайдеров, события третьей части 2008 года «Мумия: Гробница императора драконов» в новом сюжете учитываться не будут.

Известно, что новая экранизация находится в разработке с 2024 года, а выход планируется 19 мая 2028 года. Режиссеры — Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.

Кто снимается в фильме «Мумия»

Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс в фильме Мумия 1999 года
Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс в фильме «Мумия» (1999)

Точный актерский состав пока не раскрывается. По слухам, 56-летний Брендан Фрейзер сыграет в продолжении «Мумии». Судя по данным зарубежных таблоидов, вместе с ним в проекте примет участие 55-летняя Рэйчел Вайс, которая исполняла роль Эвелин в первых двух фильмах франшизы, а в третьей части ее заменила Мария Белло. Как сообщает The Hollywood Reporter, переговоры с Фрейзером и Вайс уже ведутся.

О чем будет фильм «Мумия»

Детали сюжета пока держатся в секрете, однако известно, что новая часть станет самостоятельной историей, не связанной с событиями предыдущих фильмов франшизы. Ожидается, что режиссеры вернутся к классической атмосфере мистики и приключений и сосредоточат внимание на археологических открытиях и столкновении с древним злом.

Кадр из фильма Мумия возвращается 2001 года
Кадр из фильма «Мумия возвращается» (2001)