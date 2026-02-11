В этой статье мы подробно расскажем о перезапуске франшизы «Мумия». Рассмотрим, что известно о возможной дате выхода фильма, как проходят съемки, кто войдет в актерский состав и о чем будет сюжет нового приключенческого проекта.
Известно ли, когда выйдет фильм «Мумия»
Фильм «Мумия 4» официально анонсирован — культовая франшиза возвращается на экраны спустя более двух десятилетий после своего дебюта в 1999 году. Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вновь примерят роли Рика и Эвелин О’Коннелл. При этом, по данным инсайдеров, события третьей части 2008 года «Мумия: Гробница императора драконов» в новом сюжете учитываться не будут.
Известно, что новая экранизация находится в разработке с 2024 года, а выход планируется 19 мая 2028 года. Режиссеры — Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.
Кто снимается в фильме «Мумия»
Точный актерский состав пока не раскрывается. По слухам, 56-летний Брендан Фрейзер сыграет в продолжении «Мумии». Судя по данным зарубежных таблоидов, вместе с ним в проекте примет участие 55-летняя Рэйчел Вайс, которая исполняла роль Эвелин в первых двух фильмах франшизы, а в третьей части ее заменила Мария Белло. Как сообщает The Hollywood Reporter, переговоры с Фрейзером и Вайс уже ведутся.
О чем будет фильм «Мумия»
Детали сюжета пока держатся в секрете, однако известно, что новая часть станет самостоятельной историей, не связанной с событиями предыдущих фильмов франшизы. Ожидается, что режиссеры вернутся к классической атмосфере мистики и приключений и сосредоточат внимание на археологических открытиях и столкновении с древним злом.