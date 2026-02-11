Точный актерский состав пока не раскрывается. По слухам, 56-летний Брендан Фрейзер сыграет в продолжении «Мумии». Судя по данным зарубежных таблоидов, вместе с ним в проекте примет участие 55-летняя Рэйчел Вайс, которая исполняла роль Эвелин в первых двух фильмах франшизы, а в третьей части ее заменила Мария Белло. Как сообщает The Hollywood Reporter, переговоры с Фрейзером и Вайс уже ведутся.