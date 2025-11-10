«В ту минуту, когда у тебя появляются дети, ты начинаешь гораздо острее ощущать течение времени. Моему младшему завтра исполнится 6 лет, и я думаю: “Мне будет за 60, когда ему исполнится 21”. Понимаете? Это безумие. Все пролетает так быстро. Поэтому приоритеты сильно меняются, и ты начинаешь совсем по-другому ценить то, что делаешь в своей жизни. Это действительно тяготит меня. Когда ты становишься родителем, твои мысли все чаще обращаются к теме смерти», — отметил актер в беседе с Variety.