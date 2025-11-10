Бенедикт Камбербэтч признался, что его жизнь изменилась с появлением троих детей. 49-летний британский актер рассказал, что их рождение отразилось на его карьере.
Он отметил, что у него появилась повышенная эмоциональность, которой ранее звезда «Шерлока» не наблюдал.
«Дело не обязательно в том, что ваш опыт пересекается с опытом персонажа, а в том, что вы находите источник неограниченных возможностей для всего, чего у вас не было раньше. Барби заставляет вас плакать, а другие вещи — злиться», — рассказал актер в интервью изданию The Times of London.
В январе 2025 года Камбербэтч говорил, что с появлением детей у него также поменялись приоритеты в жизни. Кроме того, актер все чаще стал думать о неизбежности смерти.
«В ту минуту, когда у тебя появляются дети, ты начинаешь гораздо острее ощущать течение времени. Моему младшему завтра исполнится 6 лет, и я думаю: “Мне будет за 60, когда ему исполнится 21”. Понимаете? Это безумие. Все пролетает так быстро. Поэтому приоритеты сильно меняются, и ты начинаешь совсем по-другому ценить то, что делаешь в своей жизни. Это действительно тяготит меня. Когда ты становишься родителем, твои мысли все чаще обращаются к теме смерти», — отметил актер в беседе с Variety.
Напомним, Бенедикт Камбербэтч десять лет счастлив в браке с Софи Хантер. У пары трое сыновей: десятилетний Кристофер, восьмилетний Хэл и шестилетний Финн.