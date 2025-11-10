Ричмонд
56-летняя Наоми Кэмпбелл в велосипедках показала фигуру после похудения

Модель снялась во время тренировки в зале
Модель Наоми Кэмпбелл снялась во время тренировки в зале. Снимками она в соцсети.

56-летняя Наоми Кэмпбелл позировала в черных велосипедках и белой майке. Модель выполняла упражнения на ноги и ягодицы с гантелями под руководством тренера. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.

31 октября Кэмпбелл посетила вечеринку по случаю Хэллоуина, которая прошла в Лондоне. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия черно-белое боди, укороченную пушистую шубу, колготки, ботиольны на каблуках и головной убор в тон. Манекенщица добавила к образу солнцезащитные очки, кольца и браслет. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала макияж.