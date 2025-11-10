56-летняя Наоми Кэмпбелл в велосипедках показала фигуру после похудения

31 октября Кэмпбелл посетила вечеринку по случаю Хэллоуина, которая прошла в Лондоне. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия черно-белое боди, укороченную пушистую шубу, колготки, ботиольны на каблуках и головной убор в тон. Манекенщица добавила к образу солнцезащитные очки, кольца и браслет. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала макияж.