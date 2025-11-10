Алексей Чадов отправился в отпуск в Дубай. Компанию ему составила жена Лейсан Галимова. Пара решила устроить фотосессию в пустыне.
Модель позировала в коричневых мини-шортах и рубашке в тон. Она уложила локоны и надела солнцезащитные очки с коричневой оправой. Чадов выбрал черные брюки и рубашку. Он, как и жена, дополнил свой образ солнцезащитными очками.
На другом кадре супруги были запечатлены во время поцелуя.
«Сладкий ноябрь», — подписал снимок звезда «Ночного дозора».
Поклонники оставили трогательные комментарии под его публикацией.
«Любовь — это так красиво», «Прекрасное фото», «Как же красиво и нежно», «Какие вы классные», «Как же они мне нравятся», «Ну что за горячая парочка», «Нет ничего прекрасней, чем молодость и любовь», «Какая прекрасная пара», «Самая лучшая пара», «Ох, как горячо», «Счастья вашей паре».
Напомним, Алексей Чадов начал встречаться с Лейсан Галимовой в 2018 году. В 2023-м они стали мужем и женой. Спустя год у пары родилась дочь Айя. Также у актера есть 11-летний сын Федор оn первой жены, актрисы Агнии Дитковските.
Ранее Лейсан Галимова опубликовала редкие фото с их дочерью.