Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Чадов страстно поцеловал жену в пустыне в Дубае

Актер вместе с супругой отдыхает в ОАЭ

Алексей Чадов отправился в отпуск в Дубай. Компанию ему составила жена Лейсан Галимова. Пара решила устроить фотосессию в пустыне.

Алексей Чадов с женой, фото: соцсети
Алексей Чадов с женой, фото: соцсети

Модель позировала в коричневых мини-шортах и рубашке в тон. Она уложила локоны и надела солнцезащитные очки с коричневой оправой. Чадов выбрал черные брюки и рубашку. Он, как и жена, дополнил свой образ солнцезащитными очками.

На другом кадре супруги были запечатлены во время поцелуя. 

«Сладкий ноябрь», — подписал снимок звезда «Ночного дозора».

Поклонники оставили трогательные комментарии под его публикацией.

Алексей Чадов с женой, фото: соцсети
Алексей Чадов с женой, фото: соцсети

«Любовь — это так красиво», «Прекрасное фото», «Как же красиво и нежно», «Какие вы классные», «Как же они мне нравятся», «Ну что за горячая парочка», «Нет ничего прекрасней, чем молодость и любовь», «Какая прекрасная пара», «Самая лучшая пара», «Ох, как горячо», «Счастья вашей паре».

Напомним, Алексей Чадов начал встречаться с Лейсан Галимовой в 2018 году. В 2023-м они стали мужем и женой. Спустя год у пары родилась дочь Айя. Также у актера есть 11-летний сын Федор оn первой жены, актрисы Агнии Дитковските.

Ранее Лейсан Галимова опубликовала редкие фото с их дочерью. 