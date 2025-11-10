Ричмонд
«Жанна д’Арк?»: Софья Эрнст удивила дерзкими образами в новой фотосессии

Актриса примерила наряды Дома моды Вячеслава Зайцева

Софья Эрнст приняла участие в новой фотосессии, для которой выбрала необычные образы. Стилист Анастасия Соломеина подобрала для 37-летней актрисы экстравагантные наряды от Дома моды Вячеслава Зайцева.

Звезде фильма «Золото Умальты» сделали яркий макияж с высветленными бровями, длинными стрелками, темными тенями, накладными ресницами и стразами. Также она примерила парики с короткими волосами — в рамках фотосессии Эрнст побывала блондинкой и брюнеткой.

«Вау, безумно красиво!», «Это очень красиво», «Ну, восторг! Ну, сногсшибательно! Ну, супер», «Это безоговорочное вау!», «Ничего лучше не видел», «Царица», «Безумно круто», «Просто восторг», «Шесть раз пересмотрела», — писали поклонники.

Юлия Снигирь и вовсе сравнила коллегу с Жанной Д’Арк.

«Жанна д’Арк?», — написала актриса под постом с фотографиями.

Ранее Софья Эрнст снялась с бровями-«ниточками». В необычной фотосессии звезда позировала в черном полупрозрачном платье со шляпой. Ей также сделали грим с черными бровями-«ниточками», угольно-черными стрелками и шоколадными губами.