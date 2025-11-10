«Жанна д’Арк?»: Софья Эрнст удивила дерзкими образами в новой фотосессии

Ранее Софья Эрнст снялась с бровями-«ниточками». В необычной фотосессии звезда позировала в черном полупрозрачном платье со шляпой. Ей также сделали грим с черными бровями-«ниточками», угольно-черными стрелками и шоколадными губами.