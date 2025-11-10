Ричмонд
Звезда «Этерны» рассказал о съемках постельной сцены в сериале

Актер Трушин познакомился с партнершей за два часа до съемок постельной сцены
Иван Трушин в фильме «Этерна»
Иван Трушин в фильме «Этерна»

Звезда сериала «Этерна» Иван Трушин рассказал о съемках постельной сцены с актрисой Любовью Константиновой. Интервью с 23-летним артистом опубликовало издание «Вечерняя Москва».

Константинова играла в «Этерне» королеву. С партнершей по сцене Трушин познакомился за два часа до съемок интимного эпизода.

«Я как порядочный партнер пытался расположить Любу к себе, но у меня ничего не получалось, потому что я сам в зажиме. Поэтому мы достаточно долго снимали», — делится он.

По словам артиста, обоим было немного неловко. Съемки проходили на Английской набережной в Санкт-Петербурге в сезон развода мостов.

«И вот только мы закончили, выходим с Любой с площадки — и в этот момент начинают разводить мосты. И мы с ней говорим: “Да, романтичное продолжение вечера”», — вспоминает артист.

Актер добавил, что с опытом начал спокойнее относиться к таким сценам.

Ранее Иван Трушин признался, что ему было сложно вжиться в роль в «Этерне».