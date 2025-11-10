Юрист оценил шансы Веры Сотниковой взыскать 50 млн рублей с косметолога

Речь идет о конфликте знаменитости с косметологом Зухрой Амин. После операции по нитевому лифтингу актриса заняла у нее 1 млн рублей на строительство дома. Позднее она обнаружила, что процедура выполнена некачественно и ее нужно исправлять. Косметолог подала на нее в суд с целью вернуть долг, а ведущая подала встречный иск на 50 млн рублей.