Вячеслав Чепурченко раскрыл секрет своего крепкого брака

«Хотелось бы, чтобы финансовый поток не зависел от постоянной работы и можно было больше времени посвящать отдыху и путешествиям с детьми. Но в реальности так не бывает — или бывает, но на это не стоит рассчитывать. К этому нужно стремиться, работать над созданием пассивного дохода», — поделился он.