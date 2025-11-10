Ричмонд
Вячеслав Чепурченко раскрыл секрет своего крепкого брака

Актер заявил, что секретом счастливого брака является умение общаться
Вячеслав Чепурченко с женой на премьере сериала «Аутсорс», фото: пресс-служба
Вячеслав Чепурченко с женой на премьере сериала «Аутсорс», фото: пресс-служба

Актер Вячеслав Чепурченко раскрыл в интервью Леди Mail секрет счастливых отношений с супругой Екатериной Шуваевой, с которой в этом году отметил шесть лет брака.

По словам актера, для него с женой каждый день становится «праздником совместного времяпрепровождения». По мнению Чепурченко, секретом их с Шуваевой счастливых отношений является умение общаться. Он отметил, что с самого начала совместной жизни у них с супругой сложился диалог, который продолжается до сих пор.

При этом актер признался, иногда чувствует себя виноватым перед семьей, ведь из-за своего плотного съемочного графика ему часто приходится отсутствовать дома.

«Хотелось бы, чтобы финансовый поток не зависел от постоянной работы и можно было больше времени посвящать отдыху и путешествиям с детьми. Но в реальности так не бывает — или бывает, но на это не стоит рассчитывать. К этому нужно стремиться, работать над созданием пассивного дохода», — поделился он.

Артист добавил, что порой между ним с Шуваевой происходят ссоры и недопонимания. Однако пара всегда старается решать конфликты с уважением друг к другу.