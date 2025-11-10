Ричмонд
Пирс Броснан спустя 20 лет помирился с наркозависимым сыном

Актер Броснан впервые за 20 лет после ссоры поужинал с приемным сыном Кристофером
Пирс Броснан
Пирс БроснанИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Пирс Броснан помирился с приемным сыном Кристофером спустя 20 лет после ссоры. Об этом сообщает Mirror.

72-летнего артиста заметили с 52-летним сыном на семейном ужине с другим наследником Броснана — 28-летним Диланом. Очевидцы рассказывают, что Броснан был рад встрече.

«Они оба выглядели счастливыми и расслабленными, когда сидели с Диланом. Проблемы Пирса и Кристофера всем известны. Но, похоже, семье удалось оставить их позади. Было действительно приятно видеть их вместе», — рассказывают инсайдеры.

Кристофер страдал от кокаиновой и героиновой зависимостей и однажды впал в кому из-за передозировки. В 2005 году Пирс Броснан сказал, что проблемы Криса побудили его прервать общение с сыном.

«Я могу только твердо верить, что он поправится. Он был испытанием для всех в семье, но больше всего для самого себя. Он знает, как выбраться. Он этого не хочет», — говорил актер в интервью.

Кристофер — биологический сын первой жены Пирса, австралийской актрисы Кассандры Харрис, и ее бывшего мужа Дермота. Броснан усыновил его в 1986 году, а через пять лет матери Кристофера не стало.

Ранее Пирс Броснан впервые за долгое время вышел на публику с сыном и внучкой.