Валерия Гай Германика подтвердила новости о том, что впервые стала бабушкой. В личном блоге режиссер разметила фото с внучкой, которую держала на руках. Лицо малышки она прикрыла смайликом.
41-летняя создательница сериала «Обоюдное согласие» призналась, что внучку родила ее 17-летняя дочь Октавия. Девушка также вышла замуж за отца ребенка.
Гай Германика попросила, чтобы журналисты не беспокоили ее расспросами. Она отметила, что наследница и ее избранник не хотят быть публичными людьми.
«Так я вам еще летом писала, что стала бабушкой, а вы ржали. Ну вот. Пресса, не звоните мне, молодые родители против публичности. Никто больше из моих родных не хочет в мое доккино. ПС для журналистов — дочь в официальном браке. И даже благословленным святыми отцами», — написала звезда.
Напомним, Валерия Гай Германика родила Октавию в 2008 году. С отцом старшей дочери она не состояла в браке.
В 2015-м режиссер вышла замуж за танцора Вадима Любушкина, от которого через год родила дочь Северину. В 2019-м кинематографист стала женой бизнесмена Дениса Молчанова. В ноябре того же года она родила сына Августа. В 2023-м Гай Германика рассталась с мужем.