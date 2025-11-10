Ричмонд
Ставшая бабушкой Валерия Гай Германика заявила, что ее 17-летняя дочь вышла замуж

Режиссер подчеркнула, что молодые родители не хотят публичности и внимания СМИ

Валерия Гай Германика подтвердила новости о том, что впервые стала бабушкой. В личном блоге режиссер разметила фото с внучкой, которую держала на руках. Лицо малышки она прикрыла смайликом.

Валерия Гай Германика с внучкой, фото: соцсети
Валерия Гай Германика с внучкой, фото: соцсети

41-летняя создательница сериала «Обоюдное согласие» призналась, что внучку родила ее 17-летняя дочь Октавия. Девушка также вышла замуж за отца ребенка.

Гай Германика попросила, чтобы журналисты не беспокоили ее расспросами. Она отметила, что наследница и ее избранник не хотят быть публичными людьми.

«Так я вам еще летом писала, что стала бабушкой, а вы ржали. Ну вот. Пресса, не звоните мне, молодые родители против публичности. Никто больше из моих родных не хочет в мое доккино. ПС для журналистов — дочь в официальном браке. И даже благословленным святыми отцами», — написала звезда.

Валерия Гай Германика с внучкой, фото: соцсети
Валерия Гай Германика с внучкой, фото: соцсети

Напомним, Валерия Гай Германика родила Октавию в 2008 году. С отцом старшей дочери она не состояла в браке.

В 2015-м режиссер вышла замуж за танцора Вадима Любушкина, от которого через год родила дочь Северину. В 2019-м кинематографист стала женой бизнесмена Дениса Молчанова. В ноябре того же года она родила сына Августа. В 2023-м Гай Германика рассталась с мужем.