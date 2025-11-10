Тейлор Момсен, которая оставила актерскую карьеру и стала вокалисткой группы The Pretty Reckless, призналась, что во время съемок «Гринча» Керри был очень добрым, но она не знала, как он выглядит на самом деле. Но несмотря на то, что актер всегда был в зеленом гриме, юная Тейлор никогда его не боялась.