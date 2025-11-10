Джим Керри и Тейлор Момсен встретились на красной дорожке во время 40-й церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла. Звезды не виделись с момента премьеры фильма «Гринч — похититель Рождества», который вышел в 2000 году.
«Мы не виделись со времен “Гринча”», — сказал 63-летний Керри журналистам.
«Да, прошло 25 лет. Это безумие», — подтвердила Тейлор.
В рождественской комедийной ленте Джим Керри сыграл зеленого отшельника Гринча, укравшего Рождество. Пятилетняя Тейлор Момсен исполняла роль милой девочки со странной прической по имени Синди Лу.
Тейлор Момсен, которая оставила актерскую карьеру и стала вокалисткой группы The Pretty Reckless, призналась, что во время съемок «Гринча» Керри был очень добрым, но она не знала, как он выглядит на самом деле. Но несмотря на то, что актер всегда был в зеленом гриме, юная Тейлор никогда его не боялась.
В центре сюжета фильма «Гринч — похититель Рождества» — Гринч, который ненавидит зимний праздник. Чтобы испортить торжество жителям Ктограда, он крадет все подарки и украшения. В 2001 году фильм получил «Оскар» за лучший грим.
Ранее Джим Керри планировал сыграть героя популярного мультфильма.