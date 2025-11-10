Звезда сериала «Две судьбы» выбрал имя для сына, увидев знак свыше

Актриса Елена Дудина объяснила выбор имени для новорожденного сына. Артистка рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у них с мужем Анатолием Руденко изначально было три варианта. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Но супруги остановились на имени Леон после того, как увидели «знак свыше» на проезжающей машине.
«Изначально у нас было три варианта. Два красивых, сильных, но очень распространенных. И третий — Леон, древнегреческое, что дословно означает “лев”. Нам был знак свыше. Решение пришло неожиданно. Мы ехали с супругом в машине, и вдруг знак. В прямом смысле. Впереди нас двигалась машина с огромной наклейкой роскошного, лохматого, улыбающегося льва. А ее номерной знак содержал цифры, которые для нас имеют особое значение. Муж посмотрел на меня и сказал: “Ну все. Кажется, он выбрал себе имя”. Смотрю на Леона прямо сейчас, посапывает сладко мой сильный малыш, и понимаю: мы не ошиблись. Он наш настоящий львенок Леон», — поделилась знаменитость.
Звезды 13 октября 2025 года во второй раз стали родителями. Они не стали скрывать эту новость от поклонников и выложили фото с младенцем. О беременности Дудиной стало известно в июле 2025 года. Артистка сама объявила об этом в соцсетях, признавшись поклонникам, что они с мужем мечтали о пополнении в семье.