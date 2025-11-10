Ричмонд
Звезда сериала «Две судьбы» выбрал имя для сына, увидев знак свыше

Звезда сериала «Две судьбы» выбрал имя для сына, увидев знак свыше на проезжающей машине
Актриса Елена Дудина объяснила выбор имени для новорожденного сына. Артистка рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у них с мужем Анатолием Руденко изначально было три варианта. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Но супруги остановились на имени Леон после того, как увидели «знак свыше» на проезжающей машине.

«Изначально у нас было три варианта. Два красивых, сильных, но очень распространенных. И третий — Леон, древнегреческое, что дословно означает “лев”. Нам был знак свыше. Решение пришло неожиданно. Мы ехали с супругом в машине, и вдруг знак. В прямом смысле. Впереди нас двигалась машина с огромной наклейкой роскошного, лохматого, улыбающегося льва. А ее номерной знак содержал цифры, которые для нас имеют особое значение. Муж посмотрел на меня и сказал: “Ну все. Кажется, он выбрал себе имя”. Смотрю на Леона прямо сейчас, посапывает сладко мой сильный малыш, и понимаю: мы не ошиблись. Он наш настоящий львенок Леон», — поделилась знаменитость.

Звезды 13 октября 2025 года во второй раз стали родителями. Они не стали скрывать эту новость от поклонников и выложили фото с младенцем. О беременности Дудиной стало известно в июле 2025 года. Артистка сама объявила об этом в соцсетях, признавшись поклонникам, что они с мужем мечтали о пополнении в семье.