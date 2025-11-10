Звезда сериала «Две судьбы» выбрал имя для сына, увидев знак свыше

«Изначально у нас было три варианта. Два красивых, сильных, но очень распространенных. И третий — Леон, древнегреческое, что дословно означает “лев”. Нам был знак свыше. Решение пришло неожиданно. Мы ехали с супругом в машине, и вдруг знак. В прямом смысле. Впереди нас двигалась машина с огромной наклейкой роскошного, лохматого, улыбающегося льва. А ее номерной знак содержал цифры, которые для нас имеют особое значение. Муж посмотрел на меня и сказал: “Ну все. Кажется, он выбрал себе имя”. Смотрю на Леона прямо сейчас, посапывает сладко мой сильный малыш, и понимаю: мы не ошиблись. Он наш настоящий львенок Леон», — поделилась знаменитость.